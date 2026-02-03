Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

ESG di Industri Teknologi Kini Jadi Tuntutan Pasar Global

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 03 Februari 2026 |20:12 WIB
ESG di Industri Teknologi Kini Jadi Tuntutan Pasar Global
Penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) kini menjadi tolok ukur bagi industri teknologi. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) kini menjadi tolok ukur bagi industri teknologi, seiring meningkatnya tuntutan transparansi dan keberlanjutan dari pelanggan global. Keberlanjutan dalam evaluasi internasional mencerminkan penguatan signifikan dalam praktik ESG, mulai dari kebijakan lingkungan, hak asasi manusia, etika, hingga pengadaan berkelanjutan.

“ESG kini bukan lagi diferensiasi, tetapi prasyarat untuk bisa bertahan dan dipercaya di industri teknologi. Penilaian keberlanjutan menjadi alat ukur untuk memastikan bahwa pertumbuhan bisnis berjalan seiring dengan tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat,” ujar Managing Director Global Infotech Solution, Amon Fernandes, Selasa (3/2/2026).

Aspek utama yang menjadi kerangka penilaian ESG pada industri teknologi di antaranya adalah lingkungan, ketenagakerjaan dan hak asasi manusia, etika, serta pengadaan berkelanjutan. Penilaian ini mencerminkan konsistensi perusahaan dalam membangun tata kelola dan praktik operasional yang selaras dengan standar global.

Karena menjadi syarat global tersebut, perusahaan teknologi di Indonesia pun memperkuat komitmen keberlanjutannya melalui berbagai inisiatif lintas organisasi, mulai dari peningkatan penggunaan kendaraan listrik oleh jajaran direksi, penerapan prinsip Diversity, Equity, and Inclusion (DEI), pelestarian lingkungan melalui penanaman mangrove, hingga program pengelolaan dan daur ulang limbah operasional serta dukungan terhadap pendidikan di bidang teknologi informatika.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/320/3198062//ekonomi_hijau-jwus_large.png
Rating ESG Kian Diperhitungkan, Ini Dampaknya bagi Perusahaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/320/3194179//pertamina-9jFK_large.jpg
Skor ESG Terus Meningkat, Pertamina Kalahkan 56 Perusahaan Migas Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/11/3184819//tugu_insurance_pubex_2025-2LnO_large.jpeg
Tugu Insurance Gelar Pubex 2025, Pertahankan Kinerja Solid dan Perkuat ESG 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/11/3184325//bri_asra_2025-i5Cs_large.jpeg
Buktikan Kepemimpinan Keberlanjutan di Asia, BRI Raih Tiga Penghargaan ASRA 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/11/3183403//bni_raih_penghargaan_leadership_aa_di_indonesia_esg_leadership_awards_2025-yoCF_large.jpeg
BNI Raih Penghargaan Leadership AA di Indonesia ESG Leadership Awards 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/320/3179211//esg-Ym7c_large.jpg
Ada Aturan Tegas, Penerapan ESG di Perusahaan Tambang Tak Bisa Lagi Ditawar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement