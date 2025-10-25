Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ada Aturan Tegas, Penerapan ESG di Perusahaan Tambang Tak Bisa Lagi Ditawar

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Sabtu, 25 Oktober 2025 |15:05 WIB
Ada Aturan Tegas, Penerapan ESG di Perusahaan Tambang Tak Bisa Lagi Ditawar
Penerapan ESG di Perusahaan Tambang (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Penerapan Environmental, Social, dan Governance (ESG) di perusahaan tambang tidak bisa dilepaskan dari tiga komponen utama yakni lingkungan, K3 serta sosial masyarakat. Saat ini ketiga komponen tersebut kerap kali dipandang secara terpisah. 

Direktur Health Safety Environment (HSE) Harita Nickel Tony Gultom mengatakan,  perencanaan praktik teknik tambang jadi dasar ESG. Peraturan pemerintah merupakan syarat minimal dam ketiga komponen tersebut harus dijalankan secara beriringan.

"Dulu terbagi, lingkungan ada, K3 ada, sosial ada. Kalau pembinaannya di minerba ada. Sosial ada pembinaan di pengusahaan. Hanya dulu terpilah satu per satu. ESG itu bagian dari itu, menyatukan, karena tidak bisa kita pisahkan. Tidak bisa kita pilah pilah lagi apalagi ada aturannya," kata Tony di Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Tony menambahkan,  tanggung jawab perusahaan terhadap safety, K3, tidak saja untuk karyawan tapi juga demi masyarakat dan lingkungan. Jika bicara lingkungan aturannya sudah ada termasuk didalamnya adalah jaminan penutupan tambang atau reklamasi, yang diwajibkan dalam ESG

"Kalau jaminan reklamasinya tidak disetor bagaimana bisa beyond. Dulu banyak Perusahaan mementingkan produksi, itu tidak bisa lagi seperti itu. Seperti RKAB, itu kan produksi, tapi kalau dana reklamasi tidak ditempatkan, jaminan tidak ada bagaimana RKAB mau disetujui," jelas Tony.

 

Halaman:
1 2
