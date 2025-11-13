Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

BNI Raih Penghargaan Leadership AA di Indonesia ESG Leadership Awards 2025

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 13 November 2025 |17:00 WIB
BNI Raih Penghargaan Leadership AA di Indonesia ESG Leadership Awards 2025
BNI raih penghargaan Leadership AA di Indonesia ESG Leadership Awards 2025. (Foto: dok BNI)
A
A
A

JAKARTA - Komitmen PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI terhadap penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) kembali mendapat pengakuan nasional.

BNI meraih penghargaan Leadership AA – Excellence Leader in ESG Transparency dalam ajang Indonesia ESG Leadership Awards 2025, yang diselenggarakan oleh Bumi Global Karbon (BGK) Foundation di Soehanna Hall, The Energy Building, SCBD Jakarta, pada Rabu (12/11/2025).

Penghargaan ini menegaskan posisi BNI sebagai salah satu pelopor transparansi dan tata kelola berkelanjutan di sektor keuangan Indonesia. Tahun ini, acara mengusung tema 'Aligning Indonesia ESG Leadership with Global Opportunities', yang mencerminkan momentum strategis Indonesia dalam memperkuat kemitraan ekonomi berkelanjutan dengan Uni Eropa dan Kanada melalui perjanjian IEU–CEPA dan ICA–CEPA.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menyampaikan, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi BNI untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan penerapan prinsip ESG di seluruh lini bisnis.

"Penghargaan ini menjadi dorongan bagi BNI untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integrasi prinsip ESG di seluruh lini bisnis. Kami percaya, keberlanjutan bukan hanya tentang tanggung jawab sosial, tetapi juga strategi jangka panjang untuk menciptakan nilai ekonomi yang seimbang dengan nilai lingkungan dan sosial," ujar Okki dalam keterangan tertulis.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/11/3183304//mi_burung_dara_sial_interfood-h4O3_large.jpeg
Ramaikan SIAL Interfood 2025, Mi Burung Dara Hadirkan Inovasi Produk hingga Pengalaman Kuliner
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/11/3183292//bapenda_bbnkb-1IHg_large.jpg
BBNKB Bukan Hanya Soal Dokumen, Ini Manfaatnya bagi Warga Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/11/3183264//le_mineral_air_pegunungan-fN34_large.jpeg
Le Minerale Tegaskan Sumber Air Berasal dari Pegunungan, Bukan Air Tanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/12/3183263//shopeevip_platform_ott-KvU0_large.jpg
ShopeeVIP Makin Untung, Sekarang Bisa Nonton di Platform OTT Gratis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/1/3183249//menbud_fadli_zon_dan_menteri_fiji_di_ipacs_2025-NQuW_large.jpeg
Gelar Pertemuan Bilateral Indonesia-Fiji, Menbud Gali Potensi Kerja Sama Strategis Bidang Budaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/11/3183146//umkm_terbaik_road_to_hrn_2025-VXtL_large.JPG
10 UMKM Terbaik HRN 2025: Bukti Produk Lokal Siap Bersaing di Etalase Global
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement