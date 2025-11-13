BNI Raih Penghargaan Leadership AA di Indonesia ESG Leadership Awards 2025

JAKARTA - Komitmen PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI terhadap penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) kembali mendapat pengakuan nasional.

BNI meraih penghargaan Leadership AA – Excellence Leader in ESG Transparency dalam ajang Indonesia ESG Leadership Awards 2025, yang diselenggarakan oleh Bumi Global Karbon (BGK) Foundation di Soehanna Hall, The Energy Building, SCBD Jakarta, pada Rabu (12/11/2025).

Penghargaan ini menegaskan posisi BNI sebagai salah satu pelopor transparansi dan tata kelola berkelanjutan di sektor keuangan Indonesia. Tahun ini, acara mengusung tema 'Aligning Indonesia ESG Leadership with Global Opportunities', yang mencerminkan momentum strategis Indonesia dalam memperkuat kemitraan ekonomi berkelanjutan dengan Uni Eropa dan Kanada melalui perjanjian IEU–CEPA dan ICA–CEPA.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menyampaikan, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi BNI untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan penerapan prinsip ESG di seluruh lini bisnis.

"Penghargaan ini menjadi dorongan bagi BNI untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integrasi prinsip ESG di seluruh lini bisnis. Kami percaya, keberlanjutan bukan hanya tentang tanggung jawab sosial, tetapi juga strategi jangka panjang untuk menciptakan nilai ekonomi yang seimbang dengan nilai lingkungan dan sosial," ujar Okki dalam keterangan tertulis.