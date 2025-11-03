BNI Geliatkan Ekonomi Lokal dan Budaya Hidup Sehat di wondr Surabaya ITS Run 2025

BNI sukses menghadirkan wondr Surabaya ITS Run 2025 yang berdampak langsung pada ekonomi lokal dan gaya hidup sehat masyarakat. (Foto: dok BNI)

SURABAYA - Sebanyak 3.000 pelari dari berbagai komunitas, alumni, dan masyarakat umum memadati pusat Kota Surabaya dalam ajang wondr Surabaya ITS Run 2025 yang digelar pada Minggu (2/11/2025).

Kegiatan hasil kolaborasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Ikatan Alumni ITS PW Jatim, dan Pemerintah Kota Surabaya ini sukses menghadirkan semangat sport tourism yang berdampak langsung pada ekonomi lokal dan gaya hidup sehat masyarakat.

Ajang ini dibuka dengan seremoni flag off di Balai Kota Surabaya oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Rektor ITS Prof Bambang Pramujati, dan Direktur Kelembagaan BNI Eko Setyo Nugroho. Para pelari berlomba dalam tiga kategori—10K, 5K, dan 2K—melintasi rute ikonik kota, mulai dari Balai Kota, Jalan Gubernur Suryo, Taman Apsari, hingga Kampus ITS Sukolilo.

Direktur Kelembagaan BNI Eko Setyo Nugroho menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen BNI dalam membangun ekosistem gaya hidup sehat yang terintegrasi dengan layanan keuangan digital. "Kami hadir sebagai mitra dalam membangun ekosistem gaya hidup sehat berbasis layanan keuangan digital," ujar Eko.

Ia menambahkan, dukungan BNI terhadap kegiatan seperti wondr Surabaya ITS Run sejalan dengan upaya Perusahaan dalam memperluas akses inklusi keuangan digital di ruang publik. Peserta dan pengunjung dapat menikmati kemudahan transaksi non-tunai menggunakan wondr by BNI, BNI TapCash, serta BNI Debit Contactless selama acara berlangsung.