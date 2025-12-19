Advertisement
HOME FINANCE

Dirut PGN Turun Langsung Serahkan Bantuan Bencana Aceh dan Sumatera Utara

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 19 Desember 2025 |16:05 WIB
Dirut PGN Turun Langsung Serahkan Bantuan Bencana Aceh dan Sumatera Utara
Dirut PGN serahkan bantuan bencana Aceh dan Sumut. (Foto: dok PGN)
A
A
A

ACEH – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) selaku Subholding Gas Pertamina terus menyalurkan bantuan kemanusian melalui program CSR terhadap masyarakat yang terdampak bencana di wilayah Aceh dan Sumatera Utara.

Direktur Utama PGN turun langsung meninjau lokasi terdampak banjir di Lhokseumawe, Aceh sekaligus memimpin penyerahan bantuan logistik untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yang terdampak bencana pada Senin (15/12/2025).

Didampingi oleh jajaran direksi PGN Lainnya, Direktur Utama PGN Arief Kurnia Risdianto menyerahkan bantuan secara simbolis kepada warga berupa paket sembako.

"Kami sangat prihatin atas musibah banjir yang menimpa saudara-saudara kita di Aceh dan Sumatera Bagian Utara. PGN berupaya optimal agar penyaluran bantuan dilaksanakan secara tepat sasaran, dan langsung diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Kami juga ingin memberikan dukungan moril untuk masyarakat dalam menghadapi masa sulit ini," ujar Arief.

Sejak bencana banjir di beberapa titik di Sumatera Utara dan Aceh, PGN juga telah bergerak cepat melalui program CSR untuk menyalurkan bantuan kebutuhan pokok darurat, perlengkapan ibu dan anak dan obat-obatan. Total sampai saat ini bantuan Subholding Gas Grup yang disalurkan telah mencapai sekitar Rp2,5 miliar.

Secara keseluruhan, PGN telah menyalurkan paket bantuan logistik yang mencakup bahan pangan pokok, makanan siap saji, air minum, perlengkapan bayi, vitamin serta obat-obatan ringan.

Selain bantuan konsumsi, PGN juga menyediakan peralatan pendukung operasional posko dan dapur umum, seperti kompor industri dan rumah tangga, tabung LPG, dandang dan wajan berukuran besar, serta perlengkapan masak lainnya guna memastikan kebutuhan pangan para pengungsi dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

