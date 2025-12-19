Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

PGN Solution Raih Penghargaan Paramakarya dalam Naker Inspirational Leadership Award 2025

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 19 Desember 2025 |15:35 WIB
PGN Solution Raih Penghargaan Paramakarya dalam Naker Inspirational Leadership Award 2025
PGN Solution raih apresiasi Produktivitas Paramakarya. (Foto: dok PGN)
A
A
A

JAKARTA - PGN Solution kembali menegaskan posisinya sebagai perusahaan energi terkemuka dengan meraih Penghargaan Paramakarya Kategori Perusahaan Besar di tingkat nasional atas Produktivitas Kinerja Unggul yang tidak hanya tinggi secara capaian, tetapi juga semakin berkualitas dalam proses dan hasilnya, pada ajang Naker Inspirational Leadership Award 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia.

Paramakarya merupakan bentuk apresiasi pemerintah bagi perusahaan yang mampu menunjukkan keunggulan produktivitas secara konsisten dan terukur, serta menjadi salah satu penghargaan produktivitas tertinggi di tingkat nasional.

Melalui penghargaan ini, PGN Solution memperkuat tekad untuk terus menghadirkan inovasi, meningkatkan daya saing, dan mengalirkan energi baik yang membawa manfaat luas bagi bangsa.

Penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung oleh Menteri Tenaga Kerja RI Prof. Yassierli, dan diterima oleh Direktur Keuangan dan Dukungan Bisnis PGN Solution Ariadi. Menanggapi pencapaian tersebut, Ariadi menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi bukti kesungguhan PGN Solution dalam memperkuat produktivitas dan kualitas layanan.

“Paramakarya adalah bentuk kepercayaan sekaligus tanggung jawab bagi kami. Prestasi ini muncul dari kerja kolektif seluruh insan PGN Solution yang terus menjaga disiplin, inovasi, dan fokus pada hasil. Kami akan mempertahankan capaian ini dengan mendorong proses kerja yang semakin efisien, adaptif, dan berdaya saing,” ucapnya.

Pencapaian ini menjadi refleksi dari komitmen PGN Solution dalam membangun budaya kerja yang harmonis, menumbuhkan produktivitas yang berkelanjutan, serta memastikan layanan berkualitas bagi pelanggan di seluruh Indonesia.

(Agustina Wulandari )

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/25/3190867//nusantara_regas_resmikan_rumah_pelestarian_penyu_di_pulau_harapan-nVoF_large.jpeg
Nusantara Regas Resmikan Rumah Pelestarian Penyu di Pulau Harapan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/11/3190864//nusantara_regas_siapkan_sistem_tanggap_darurat_jelang_nataru_2025-1Jvy_large.jpeg
Nusantara Regas Siapkan Sistem Tanggap Darurat Jelang Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/11/3190822//kemenekraf-kU9h_large.jpg
Kementerian Ekraf Kenalkan Pelatihan Gig Economy dan AI Challenge, Akses Lapangan Kerja untuk Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/623/3190815//kemenag-z7co_large.jpeg
Akselerasi PTKI Menuju Kelas Dunia: Capaian Tahun 2025 dan Rencana Strategis 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/1/3190700//nusantara_regas_salurkan_bantuan_tanggap_darurat_di_sumatra-JIfu_large.jpeg
Nusantara Regas Turun Tangan Salurkan Bantuan Tanggap Darurat di Sumatra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/11/3190662//ilustrasi_kegiatan_bongkar_muat-7FjM_large.JPG
Pelindo Petikemas Gratiskan Biaya Layanan Bantuan Bencana Aceh dan Sumatra
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement