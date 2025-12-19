PGN Solution Raih Penghargaan Paramakarya dalam Naker Inspirational Leadership Award 2025

JAKARTA - PGN Solution kembali menegaskan posisinya sebagai perusahaan energi terkemuka dengan meraih Penghargaan Paramakarya Kategori Perusahaan Besar di tingkat nasional atas Produktivitas Kinerja Unggul yang tidak hanya tinggi secara capaian, tetapi juga semakin berkualitas dalam proses dan hasilnya, pada ajang Naker Inspirational Leadership Award 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia.

Paramakarya merupakan bentuk apresiasi pemerintah bagi perusahaan yang mampu menunjukkan keunggulan produktivitas secara konsisten dan terukur, serta menjadi salah satu penghargaan produktivitas tertinggi di tingkat nasional.

Melalui penghargaan ini, PGN Solution memperkuat tekad untuk terus menghadirkan inovasi, meningkatkan daya saing, dan mengalirkan energi baik yang membawa manfaat luas bagi bangsa.

Penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung oleh Menteri Tenaga Kerja RI Prof. Yassierli, dan diterima oleh Direktur Keuangan dan Dukungan Bisnis PGN Solution Ariadi. Menanggapi pencapaian tersebut, Ariadi menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi bukti kesungguhan PGN Solution dalam memperkuat produktivitas dan kualitas layanan.

“Paramakarya adalah bentuk kepercayaan sekaligus tanggung jawab bagi kami. Prestasi ini muncul dari kerja kolektif seluruh insan PGN Solution yang terus menjaga disiplin, inovasi, dan fokus pada hasil. Kami akan mempertahankan capaian ini dengan mendorong proses kerja yang semakin efisien, adaptif, dan berdaya saing,” ucapnya.

Pencapaian ini menjadi refleksi dari komitmen PGN Solution dalam membangun budaya kerja yang harmonis, menumbuhkan produktivitas yang berkelanjutan, serta memastikan layanan berkualitas bagi pelanggan di seluruh Indonesia.

(Agustina Wulandari )