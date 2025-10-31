Usai Terima Bantuan dari MNC Vision Networks, Ini Harapan Komunitas Pemulung Pasar Senen

JAKARTA - Komunitas lansia pemulung Persekutuan Doa (PD) Imanuel di kawasan Pasar Senen, Jakarta, menyampaikan rasa syukur mendalam atas kehadiran dan bantuan paket sembako yang disalurkan oleh PT MNC Vision Networks Tbk (IPTV) dan MNC Peduli. Bantuan sosial ini ditujukan kepada 35 lansia yang hidup dalam keterbatasan ekonomi.

Perwakilan PD Imanuel, Anastasia menyampaikan apresiasi dan doa terbaiknya kepada pihak MNC Vision Networks dan MNC Peduli.

"Kami bersyukur ya dengan kedatangan MNC Vision Network dan MNC Peduli juga dengan bapak Ruby Budiman dan tim, bersyukur banget deh Tuhan Yesus berkati untuk kehadirannya," ujar Anastasia, Jumat (31/10/2025).

Selain ucapan terima kasih, Anastasia juga menyuarakan harapan besar komunitas agar pihak perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya dapat memberikan perhatian yang berkelanjutan, terutama terkait masalah tempat tinggal yang mendesak.

"Jadi mungkin untuk next ke depan bisa datang lagi ke sini. Ke depan bisa memperhatikan kami dari Persekutuan Doa Imanuel. Harapannya mereka lebih baik lagi, mereka punya rumah supaya mereka boleh diperhatikan mendetil lagi, karena hampir mereka semua tidak punya rumah," ungkap Anastasia.

Ia menekankan bahwa harapan dan kerinduan komunitas adalah melihat adanya perbaikan kondisi hidup yang nyata dan berkelanjutan, memastikan bahwa "hari ini harus lebih baik dari hari yang kemarin."

Bantuan ini sendiri merupakan bagian dari komitmen MNC Vision Networks untuk hadir di tengah masyarakat yang membutuhkan.