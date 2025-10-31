Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Usai Terima Bantuan dari MNC Vision Networks, Ini Harapan Komunitas Pemulung Pasar Senen

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 31 Oktober 2025 |23:39 WIB
Usai Terima Bantuan dari MNC Vision Networks, Ini Harapan Komunitas Pemulung Pasar Senen
Usai Terima Bantuan dari MNC Vision Networks, Ini Harapan Komunitas Pemulung Pasar Senen
A
A
A

JAKARTA - Komunitas lansia pemulung Persekutuan Doa (PD) Imanuel di kawasan Pasar Senen, Jakarta, menyampaikan rasa syukur mendalam atas kehadiran dan bantuan paket sembako yang disalurkan oleh PT MNC Vision Networks Tbk (IPTV) dan MNC Peduli. Bantuan sosial ini ditujukan kepada 35 lansia yang hidup dalam keterbatasan ekonomi.

Perwakilan PD Imanuel, Anastasia menyampaikan apresiasi dan doa terbaiknya kepada pihak MNC Vision Networks dan MNC Peduli.

"Kami bersyukur ya dengan kedatangan MNC Vision Network dan MNC Peduli juga dengan bapak Ruby Budiman dan tim, bersyukur banget deh Tuhan Yesus berkati untuk kehadirannya," ujar Anastasia, Jumat (31/10/2025).

Selain ucapan terima kasih, Anastasia juga menyuarakan harapan besar komunitas agar pihak perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya dapat memberikan perhatian yang berkelanjutan, terutama terkait masalah tempat tinggal yang mendesak.

"Jadi mungkin untuk next ke depan bisa datang lagi ke sini. Ke depan bisa memperhatikan kami dari Persekutuan Doa Imanuel. Harapannya mereka lebih baik lagi, mereka punya rumah supaya mereka boleh diperhatikan mendetil lagi, karena hampir mereka semua tidak punya rumah," ungkap Anastasia.

Ia menekankan bahwa harapan dan kerinduan komunitas adalah melihat adanya perbaikan kondisi hidup yang nyata dan berkelanjutan, memastikan bahwa "hari ini harus lebih baik dari hari yang kemarin."

Bantuan ini sendiri merupakan bagian dari komitmen MNC Vision Networks untuk hadir di tengah masyarakat yang membutuhkan. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/278/3150436/mnc_vision-BTNt_large.png
Kevin Sanjaya Diangkat Jadi Direktur MNC Vision, Tito Sulistio Jadi Komisaris Utama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/278/3149704/mnc_vision-6SnU_large.jpg
MNC Vision (IPTV) Siapkan Strategi Perkuat Bisnis Layanan Konten Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/278/3026934/rupst-mnc-vision-network-iptv-syafril-nasution-jadi-direktur-utama-ZIYfzFz9ee.jpg
RUPST MNC Vision Network (IPTV), Syafril Nasution Jadi Direktur Utama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/20/278/2834223/strategi-mnc-vision-network-iptv-capai-pertumbuhan-double-digit-tahun-ini-7UQMFeikil.jpg
Strategi MNC Vision Network (IPTV) Capai Pertumbuhan Double Digit Tahun Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/20/278/2834173/iptv-siap-ekspansi-bisnis-tv-dan-konten-ke-malaysia-2uVdYChOTi.jpg
IPTV Siap Ekspansi Bisnis TV dan Konten ke Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/20/278/2834113/berikut-hasil-lengkap-rupst-mnc-vision-networks-iptv-eXmJI3uCMs.jpg
Berikut Hasil Lengkap RUPST MNC Vision Networks (IPTV)
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement