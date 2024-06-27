RUPST MNC Vision Network (IPTV), Syafril Nasution Jadi Direktur Utama

JAKARTA - PT MNC Vision Network Tbk (IPTV) telah merampungkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan. Sejumlah agenda rapat telah disetujui pemegang saham, termasuk perubahan susunan pengurus.

Pemegang saham sepakat mengangkat Syafril Nasution sebagai Direktur Utama. Syafril menggantikan posisi Ade Tjendra yang mengundurkan diri.

“Menyetujui pergantian jabatan Bapak Syafril Nasution yang sebelumnya Komisaris Utama perseroan menjadi Direktur Utama,” demikian isi putusan RUPS Tahunan yang dibacakan Komisaris Utama Syafril Nasution di iNews Tower, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2024).

Selain Ade Tjendra, perseroan juga menerima pengunduran diri Tito Abdullah dari kursi Direksi. Tak hanya itu, perusahaan juga memberhentikan dengan hormat Direktur masing-masing adalah Adita Widyansari, Endang Mayawati, dan Henry Wijadi.

Selanjutnya, perseroan mengangkat Rachmat Nurhadi sebagai Direktur menggantikan posisi Hari Susanto. Perusahaan juga sepakat memilih Gadis Ratnasari Sjahrir sebagai Direktur yang baru, sementara sisanya diangkat kembali.