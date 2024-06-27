Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

RUPST MNC Vision Network (IPTV), Syafril Nasution Jadi Direktur Utama

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Kamis, 27 Juni 2024 |17:02 WIB
RUPST MNC Vision Network (IPTV), Syafril Nasution Jadi Direktur Utama
RUPST MNC Vision Network (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT MNC Vision Network Tbk (IPTV) telah merampungkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan. Sejumlah agenda rapat telah disetujui pemegang saham, termasuk perubahan susunan pengurus.

Pemegang saham sepakat mengangkat Syafril Nasution sebagai Direktur Utama. Syafril menggantikan posisi Ade Tjendra yang mengundurkan diri.

“Menyetujui pergantian jabatan Bapak Syafril Nasution yang sebelumnya Komisaris Utama perseroan menjadi Direktur Utama,” demikian isi putusan RUPS Tahunan yang dibacakan Komisaris Utama Syafril Nasution di iNews Tower, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2024).

Selain Ade Tjendra, perseroan juga menerima pengunduran diri Tito Abdullah dari kursi Direksi. Tak hanya itu, perusahaan juga memberhentikan dengan hormat Direktur masing-masing adalah Adita Widyansari, Endang Mayawati, dan Henry Wijadi.

Selanjutnya, perseroan mengangkat Rachmat Nurhadi sebagai Direktur menggantikan posisi Hari Susanto. Perusahaan juga sepakat memilih Gadis Ratnasari Sjahrir sebagai Direktur yang baru, sementara sisanya diangkat kembali.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180587/mnc_vision-DWbX_large.jpg
Usai Terima Bantuan dari MNC Vision Networks, Ini Harapan Komunitas Pemulung Pasar Senen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180586/mnc_vision-mveZ_large.jpg
MNC Vision Networks (IPTV) dan MNC Peduli Tebar Kebaikan untuk Lansia Pemulung Pasar Senen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/278/3150436/mnc_vision-BTNt_large.png
Kevin Sanjaya Diangkat Jadi Direktur MNC Vision, Tito Sulistio Jadi Komisaris Utama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/278/3149704/mnc_vision-6SnU_large.jpg
MNC Vision (IPTV) Siapkan Strategi Perkuat Bisnis Layanan Konten Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/20/278/2834223/strategi-mnc-vision-network-iptv-capai-pertumbuhan-double-digit-tahun-ini-7UQMFeikil.jpg
Strategi MNC Vision Network (IPTV) Capai Pertumbuhan Double Digit Tahun Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/20/278/2834173/iptv-siap-ekspansi-bisnis-tv-dan-konten-ke-malaysia-2uVdYChOTi.jpg
IPTV Siap Ekspansi Bisnis TV dan Konten ke Malaysia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement