MNC Vision Networks (IPTV) dan MNC Peduli Tebar Kebaikan untuk Lansia Pemulung Pasar Senen

JAKARTA - PT MNC Vision Networks Tbk (IPTV) bersama MNC Peduli menyelenggarakan kegiatan sosial dengan menyalurkan paket sembako. Bantuan ini ditujukan kepada 35 lansia anggota komunitas pemulung PD Imanuel yang berlokasi di kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat.

Chief Broadcast Officer MNC Vision Networks Ruby Budiman mengatakan, inisiatif ini merupakan perwujudan komitmen perusahaan untuk hadir dan memberikan dukungan nyata bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan, terutama mereka yang berada dalam keterbatasan ekonomi.

“PD Imanuel memiliki nilai dan semangat yang sangat positif, yakni menjalin hubungan yang erat dengan sesama dan menjadi berkat bagi orang lain. Mereka menunjukkan perjuangan mulia dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya di tengah keterbatasan,” ujar Ruby saat ditemui di lokasi, Jumat (31/10/2025).

Ruby menjelaskan bahwa komunitas PD Imanuel dipilih karena semangat kebersamaan dan perjuangan kuat mereka untuk hidup yang lebih baik, nilai-nilai yang dianggap selaras dengan semangat perusahaan untuk menebarkan kebaikan.

“Bantuan ini bukan hanya sekadar pemberian sembako, tetapi juga bentuk kepedulian nyata untuk mempererat silaturahmi, menumbuhkan empati, serta menghadirkan semangat kebersamaan antara karyawan MNC Vision Networks dan masyarakat yang kami kunjungi," ungkapnya.