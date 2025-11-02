Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

IKN Dibilang Kota Hantu, Pak Bas Ungkap Progres Pembangunan

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 02 November 2025 |12:12 WIB
IKN Dibilang Kota Hantu, Pak Bas Ungkap Progres Pembangunan
Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan disebut sebagai kota hantu. (Foto :Okezone.com/PU)
A
A
A

JAKARTA - Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan disebut sebagai kota hantu (the ghost city). Label dari media Inggris The Guardian ini pun menjadi sorotan publik.

Juru Bicara Otorita IKN (OIKN) Troy Pantouw pun menyanggah anggapan itu. Dia mengatakan bahwa ada kekeliruan narasi yang disampaikan oleh The Guardian.

OIKN lantas melampirkan deretan progres pembangunan IKN dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, mulai dari penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

OIKN mengatakan, Perpres ini menunjukkan komitmen Presiden Prabowo untuk melanjutkan dan mempercepat pembangunan IKN sebagai simbol kemajuan dan pemerataan pembangunan di Indonesia.

Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yang mengatur arah pembangunan nasional, termasuk percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Regulasi yang telah ditetapkan pada 30 Juni 2025 di Jakarta ini menargetkan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada tahun 2028, dengan dukungan pemindahan ASN serta penyediaan infrastruktur yang memadai.

Sementara itu, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono memaparkan status terkini pembangunan serta rencana program periode 2026–2028 yang difokuskan pada penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/470/3180825//ikn-kXl9_large.jpg
Alasan Mengapa IKN Disebut Jadi Kota Hantu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180784//ikn-gr0c_large.jpg
Gaduh IKN Dilabeli Media Asing Terancam Jadi Kota Hantu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/470/3174484//tambang_batu_baru_ilegal-pN2L_large.jpg
Badan Otorita Temukan Tambang Batu Bara Ilegal di Kawasan IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/470/3174418//jalan_tol_di_ikn-BklG_large.jpg
Menteri PU Segera Buka Tender Jalan Tol IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/470/3174220//kebakaran_hunian_pekerja_di_ikn-tkhj_large.jpg
OIKN Ungkap Kronologi Kebakaran Hunian Pekerja di IKN 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/470/3173892//ikn-B1Ix_large.png
Penyebab Kebakaran Hunian Pekerja di IKN, Ini Penjelasan Otorita IKN
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement