MNC Tourism Catat Laba Bersih Rp625,9 Miliar hingga Kuartal III-2025

JAKARTA - PT MNC Tourism Indonesia Tbk (KPIG), sebelumnya bernama PT MNC Land Tbk, membukukan laba bersih sebesar Rp625,9 miliar pada kuartal III-2025.

Pendapatan KPIG selama sembilan bulan yang berakhir 30 September 2025 juga tumbuh solid dengan kenaikan 66,1% year-on-year (YoY) menjadi Rp2,1 triliun dari Rp1,3 triliun pada periode yang sama tahun 2024.

Perseroan membukukan peningkatan EBITDA hingga menyentuh Rp820,2 miliar hingga akhir September 2025 dengan margin EBITDA sebesar 39,3%. Dari sisi neraca, total aset MNC Tourism tercatat sebesar Rp35,8 triliun, dengan total liabilitas sebesar Rp7,3 triliun dan total ekuitas mencapai Rp28,5 triliun per akhir September 2025.

Pada kuartal III-2025, MNC Tourism meraih prestasi yang membanggakan dengan masuk dalam indeks ekuitas global terkemuka, MSCI Global Equity Index, Small-Cap Indexes periode Agustus 2025 dan berlaku efektif sejak 27 Agustus 2025.

Pencapaian ini mencerminkan kekuatan fundamental Perseroan, kepemilikan aset-aset premium, serta konsistensi strategi jangka panjang yang memperkokoh kepercayaan investor global terhadap kinerja Perseroan.

Pada Agustus 2025, MNC Tourism juga mengakuisisi 55% saham PT Kios Ria Kreasi untuk mengembangkan amusement village seluas 98,02 ha di kawasan KBS Park atau Taman Kerthi Bali Semesta, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Bali Barat. Amusement village ini akan menjadi salah satu destinasi pariwisata terbesar di Asia Tenggara mencakup pembangunan international theme park, water park, dan resor.

MNC Tourism terus memprioritaskan proyek-proyek unggulan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata MNC Lido City, yang mencakup 1.040 ha lahan dari total lahan 3.000 ha di Bogor, Jawa Barat. Proyek-proyek unggulan tersebut antara lain:

- Trump International Golf Club Lido - Lapangan golf 18-hole berstandar kejuaraan yang sudah beroperasi penuh sejak Maret 2025. Penjualan keanggotaan dan jumlah pemain Trump Golf terus mengalami kenaikan dan terus meningkat signifikan, mencerminkan antusiasme yang tinggi dan memperkuat pendapatan berulang Perseroan secara konsisten.

- Trump Residences - Sebanyak 216 unit residensial tahap 1 akan diluncurkan pada Desember 2025, dan diharapkan terjual sepenuhnya dalam waktu 2 tahun.

- Trump Clubhouse - Salah satu clubhouse terbesar di dunia, yang saat ini dalam tahap konstruksi dan ditargetkan selesai pada Q1-2026.

- Trump Private Clubhouses (PCH) - Proyek PCH eksklusif seluas 9,3 ha yang terletak di sekitar lapangan golf. Tahap 1 terdiri dari 21 unit dan hampir seluruhnya terjual, sementara tahap 2 sebanyak 23 unit direncanakan mulai dipasarkan pada Q1-2026.

- Amusement Park Lido - Proyek theme park diawali dengan pembangunan fasilitas RD&E (Retail, Dining & Entertainment) seluas 6,6 ha yang akan mulai konstruksi pada Q1-2026. Tahap selanjutnya akan mencakup pembangunan theme park berskala besar.

- Hyatt Regency Lido Resort - Hotel bintang 5 yang dijadwalkan mulai beroperasi pada Q1-2026, disusul dengan renovasi menyeluruh Lido Lake Resort.