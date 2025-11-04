Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jalan di Semarang Banjir, Kementerian PU Bangun Sodetan Darurat 227 Meter

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 04 November 2025 |07:42 WIB
Jalan di Semarang Banjir, Kementerian PU Bangun Sodetan Darurat 227 Meter
Kementerian Pekerjaan Umum memutuskan membangun sodetan darurat di Kaligawe sepanjang 227 meter. (Foto: Okezone.com/PU)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum memutuskan membangun sodetan darurat di Kaligawe sepanjang 227 meter dan menambah kapasitas pompa di Sayung untuk mempercepat surutnya banjir di Jalan Nasional Kaligawe–Sayung. Cara ini dilakukan sebagai upaya penanganan genangan yang terjadi di ruas Jalan Pantura Kaligawe–Sayung, Kota Semarang–Kabupaten Demak.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggoro menjelaskan, pembangunan sodetan darurat dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah–DI Yogyakarta, Ditjen Bina Marga, sejak Minggu, 26 Oktober 2025, sepanjang 227 meter dengan kedalaman 1,5 meter dari Jalan Nasional Kaligawe menuju kolam retensi yang berlokasi di belakang Kampus Unissula. Selanjutnya, air yang tertampung di kolam retensi di Kampus Unissula dipompa ke Kolam Retensi Terboyo.

"Alhamdulillah, dari pantauan kami, muka air genangan di Kaligawe sudah turun signifikan dan arus lalu lintas sudah mulai berjalan normal," kata Kepala BBPJN Jateng–DI Yogyakarta Iqbal Tamher, Selasa (4/11/2025).

Kolam Retensi Terboyo memiliki luas tampung 189 hektare dengan kapasitas 6,7 juta meter kubik. Saat ini progres fisiknya telah mencapai 40,86% dan ditargetkan selesai pada Maret 2026 sebagai bagian dari proyek Jalan Tol Semarang–Demak Seksi 1C.

Selain Kolam Retensi Terboyo, pembangunan Tol Semarang–Demak Seksi 1 juga akan disertai pembangunan Kolam Retensi Sriwulan seluas 28 hektare dengan volume tampung 1,1 juta meter kubik untuk menahan limpasan air dari hulu sebelum dialirkan secara bertahap ke laut, sehingga secara terpadu kedua kolam ini akan memperkuat sistem pengendalian banjir di kawasan timur Semarang.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/15/3181126//ilustrasi-VCqj_large.jpg
Cegah Kerusakan Parah Saat Mobil Terendam Banjir, Ini Langkah yang Perlu Dilakukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/482/3181000//banjir-HLZ5_large.jpg
Duh Rumah Habis Kebanjiran? Ini 4 Hal Mendasar Saat Bersih-Bersih 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/340/3180898//banjir-RDuH_large.jpg
Belasan Kelurahan di Semarang Masih Terendam Banjir Selama Sepekan Lebih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/338/3180897//banjir-F97M_large.jpg
Delapan Tanggul di Jakarta Jebol Akibat Hujan Lebat, Ini Daftar Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/338/3180858//banjir-FBVQ_large.jpg
Banjir Terjang Bekasi, 3.548 Orang Terdampak dan 1.377 Rumah Terendam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/340/3180856//banjir-a6dN_large.jpg
Cuaca Ekstrem, 343 Orang di Bandung Terdampak Banjir
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement