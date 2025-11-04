Jalan di Semarang Banjir, Kementerian PU Bangun Sodetan Darurat 227 Meter

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum memutuskan membangun sodetan darurat di Kaligawe sepanjang 227 meter dan menambah kapasitas pompa di Sayung untuk mempercepat surutnya banjir di Jalan Nasional Kaligawe–Sayung. Cara ini dilakukan sebagai upaya penanganan genangan yang terjadi di ruas Jalan Pantura Kaligawe–Sayung, Kota Semarang–Kabupaten Demak.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggoro menjelaskan, pembangunan sodetan darurat dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah–DI Yogyakarta, Ditjen Bina Marga, sejak Minggu, 26 Oktober 2025, sepanjang 227 meter dengan kedalaman 1,5 meter dari Jalan Nasional Kaligawe menuju kolam retensi yang berlokasi di belakang Kampus Unissula. Selanjutnya, air yang tertampung di kolam retensi di Kampus Unissula dipompa ke Kolam Retensi Terboyo.

"Alhamdulillah, dari pantauan kami, muka air genangan di Kaligawe sudah turun signifikan dan arus lalu lintas sudah mulai berjalan normal," kata Kepala BBPJN Jateng–DI Yogyakarta Iqbal Tamher, Selasa (4/11/2025).

Kolam Retensi Terboyo memiliki luas tampung 189 hektare dengan kapasitas 6,7 juta meter kubik. Saat ini progres fisiknya telah mencapai 40,86% dan ditargetkan selesai pada Maret 2026 sebagai bagian dari proyek Jalan Tol Semarang–Demak Seksi 1C.

Selain Kolam Retensi Terboyo, pembangunan Tol Semarang–Demak Seksi 1 juga akan disertai pembangunan Kolam Retensi Sriwulan seluas 28 hektare dengan volume tampung 1,1 juta meter kubik untuk menahan limpasan air dari hulu sebelum dialirkan secara bertahap ke laut, sehingga secara terpadu kedua kolam ini akan memperkuat sistem pengendalian banjir di kawasan timur Semarang.