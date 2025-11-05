Bank Mandiri dan BRI Kembali Minta Tambahan Dana ke Purbaya

JAKARTA - Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia (BRI), dikabarkan telah menyerap 100 persen dana penempatan pemerintah Rp200 triliun ke Bank Himbara.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu mengatakan kedua bank tersebut kini meminta kembali tambahan alokasi kas negara yang mengendap di Bank Indonesia tersebut.

"Tapi mereka memang udah minta. Tadi contohnya BRI sama Mandiri kan udah 100% ya. Tapi kita lihat ada BNI dan BTN itu malah belum sampai 100%," ujarnya saat ditemui usai acara Economic Outlook 2026 di Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Dia menjelaskan, pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap permintaan tambahan tersebut dengan mempertimbangkan kondisi kas negara dan kebutuhan operasional.

“Kita akan evaluasi. Tentunya kita juga melihat kondisi kas pemerintah. Kita pastikan kebutuhan operasional kas tidak terganggu. Tapi kalau ada kas berlebih dalam waktu tertentu, bisa saja kita tempatkan lagi di perbankan,” katanya.

Menurut Febrio, tidak ada kewajiban kontraktual bagi bank untuk menyerap dana hingga batas tertentu. Namun, ia menegaskan bahwa dana tersebut diberikan dengan bunga yang lebih murah, sehingga bank memiliki insentif untuk menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif.