HOME FINANCE HOT ISSUE

Danantara Indonesia dan BP BUMN Kerahkan 1.000 Relawan dan 100 Truk Bantuan untuk Penanganan Bencana

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 19 Desember 2025 |21:38 WIB
Danantara Indonesia dan BP BUMN Kerahkan 1.000 Relawan dan 100 Truk Bantuan untuk Penanganan Bencana
Bantuan Bencana BRI (Foto: Okezone)
MEDAN - Danantara Indonesia bersama Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) mengerahkan 1.066 relawan serta dukungan 109 armada truk pembawa bantuan kemanusiaan
untuk mendukung penanganan tanggap darurat dan pemulihan bencana di sejumlah wilayah terdampak,
dengan Aceh sebagai salah satu prioritas penyaluran awal. 

Apel pelepasan relawan dan armada bantuan tersebut dilaksanakan di Medan, Sumatera Utara, dipimpin oleh Dony Oskaria, Chief Operating Officer Danantara Indonesia sekaligus Kepala Badan BP BUMN, sebagai bagian dari konsolidasi dukungan Keluarga Besar BUMN di wilayah Sumatera.

Kegiatan ini merupakan bagian dari inisiatif BUMN Peduli, yang menjadi wadah koordinasi dan sinergi kontribusi BUMN dalam merespons situasi darurat secara terintegrasi. 

Melalui program ini, BUMN mengerahkan relawan lintas sektor, dukungan logistik, serta sumber daya operasional untuk memastikan bantuan menjangkau masyarakat terdampak secara cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan di lapangan.

Pelaksanaan apel pelepasan relawan tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Bela Negara, yang
dimaknai sebagai wujud kehadiran negara dalam konteks kemanusiaan. 

Dalam arahannya, Dony Oskaria menegaskan bahwa peran BUMN dalam situasi bencana merupakan bagian dari tanggung jawab kebangsaan sebagai perusahaan milik negara. 

“BUMN adalah milik rakyat Indonesia. Oleh karena itu, setiap kali rakyat membutuhkan, kehadiran kami bukanlah pilihan, melainkan kewajiban. Sejak awal terjadinya bencana, kami menegaskan bahwa kehadiran BUMN bukan sekadar pelengkap, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab sebagai perusahaan milik negara,” ujar Dony Oskaria, Jumat (19/12/2025).

 

