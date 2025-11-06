Prabowo Resmikan Pabrik Petrokimia Lotte Chemical Rp65 Triliun di Cilegon

Presiden Prabowo Subianto meresmikan kompleks petrokimia hilir milik PT Lotte Chemical Indonesia. (foto: Okezone.com/ESDM)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meresmikan kompleks petrokimia hilir milik PT Lotte Chemical Indonesia di kawasan Cilegon, Banten, hari ini. Proyek Lotte Chemical Indonesia New Ethylene Project (LINE Project) di Cilegon menghabiskan investasi USD 3,9 miliar (setara Rp 62 triliun).

"Dengan mengucap Bismillah, pagi ini saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan pabrik Lotte Chemical Indonesia," ucap Prabowo, Kamis (6/11/2025).

Kepala Negara menyatakan, pembangunan pabrik tidak terlepas dari kepercayaan bangsa lain kepada Indonesia, sehingga dapat melaksanakan pembangunan besar-besaran. Pada ujungnya, pembangunan ini dapat menyejahterakan rakyat di sekitarnya.

"Contoh hari ini Lotte, mungkin salah satu terbesar di dunia mungkin, asetnya 100 miliar dollar dan mereka investasi di kita Rp65 triliun," ujar Prabowo.

Hadir dalam peresmian Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Kemudian hadir pula Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Gubernur Banten Andra Soni, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.