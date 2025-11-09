Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penanganan Longsor Medan–Berastagi Dikebut, Rampung Sebelum Nataru

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 09 November 2025 |15:23 WIB
Penanganan Longsor Medan–Berastagi Dikebut, Rampung Sebelum Nataru
Penanganan bencana longsor di Ruas Jalan Medan–Berastagi (Sembahe). (Foto: Okezone.com/PU)
A
A
A

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat penyelesaian penanganan bencana longsor di Ruas Jalan Medan–Berastagi (Sembahe), Sumatera Utara. Konstruksi pekerjaan ditargetkan selesai sebelum libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan, ruas Medan–Berastagi memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap longsor karena kondisi topografi yang curam, dengan perbedaan elevasi sekitar 300 meter antara Medan dan Berastagi.

"Kita perkuat tebing-tebing rawan longsor ini agar konektivitas antarwilayah tetap terjaga, terutama untuk mendukung sektor pariwisata di Berastagi yang menjadi destinasi utama masyarakat Sumatera Utara," kata Menteri Dody, Minggu (9/12/2025).

Penanganan longsoran dilaksanakan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara, Ditjen Bina Marga, Kementerian PU sejak 13 Juni 2025 dengan masa pelaksanaan 365 hari kalender. Anggaran penanganan sebesar Rp21,7 miliar, dengan kontraktor pelaksana PT Trimurti Perkasa. Progres awal November 2025 mencapai 74,83 persen.

Lingkup pekerjaan meliputi penanganan longsoran di 12 titik, terdiri dari 10 titik perkuatan tebing menggunakan Geomat Tipe III dengan sistem vegetasi, dan 2 titik pemasangan jaring kawat kuat tarik tinggi. Selain itu, dilakukan penanaman biji vegetasi dengan teknik taplok, serta pemasangan sistem pemantauan CCTV untuk keamanan dan pemantauan kondisi tebing.

 

Halaman:
1 2
