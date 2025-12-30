InJourney Airports Buka Posko Melayani Sepenuh Hati, Siap Beri Bantuan di Bandara saat Nataru

JAKARTA - Bagi masyarakat yang melakukan perjalanan udara melalui bandara-bandara PT Angkasa Pura Indonesia pada libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dapat menemukan fasilitas terbaru yakni Posko Terpadu Melayani Sepenuh Hati.

Angkasa Pura Indonesia atau dikenal juga dengan nama InJourney Airports membuka fasilitas tersebut sebagai posko pusat layanan.

Artinya, penumpang pesawat dan pengunjung yang membutuhkan bantuan atau solusi dari layanan-layanan yang ada di bandara dapat langsung menuju Posko Terpadu Melayani Sepenuh Hati untuk mendapatkan asistensi.

PGS Corporate Secretary Group Head InJourney Airports Arie Ahsanurrohim menyampaikan, tugas dari posko ini memang antara lain melakukan monitoring terhadap fasilitas di bandara dan memberikan asistensi bagi yang membutuhkan bantuan.

"Kalau ada keluhan terkait layanan bandara dari InJourney Airports, akan langsung ditindaklanjuti. Jika terkait layanan stakeholders lain di bandara, kami akan bantu komunikasikan dengan pihak terkait," katanya.