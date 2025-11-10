Advertisement
HOT ISSUE

Prabowo Bertemu Sekjen Konfederasi Buruh Internasional, Ini yang Dibahas

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 10 November 2025 |19:09 WIB
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Sekretaris Jenderal Konfederasi Buruh Internasional (International Trade Union Confederation/ITUC) Luc Triangle dan Sekretaris Jenderal ITUC-Asia Pacific Shoya Yoshida di Istana Merdeka, Jakarta.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menerangkan, pertemuan tersebut menjadi ajang pertukaran pandangan mengenai situasi ketenagakerjaan, baik di Indonesia maupun di tingkat global.

Menurutnya, pertemuan turut membahas pembaruan situasi ketenagakerjaan di Indonesia serta masukan dari pihak ITUC mengenai kondisi internasional.

“Beliau juga berbagi terkait kondisi internasional seperti apa, dan kemudian mereka mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Indonesia. Mereka juga menyampaikan beberapa poin penting sebagai masukan,” ujar Yassierli, Senin (10/11/2025).

 

Halaman:
1 2
