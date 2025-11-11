Masih Lesu, Purbaya Putar Otak demi Rasio Pajak di RI Naik

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) atau tax ratio akan membaik pada kuartal IV-2025.

Tercatat, saat ini tax ratio sebesar 8,58 persen hingga kuartal III-2025, menjadi yang terendah sejak masa pandemi Covid-19 dan masih jauh dari target tahun ini 10,03 persen.

"Tax ratio kan menurun karena ekonominya melambat sebetulnya di triwulan ketiga, private sector-nya ya," ujar Purbaya kepada wartawan di Surabaya, Senin (10/11/2025).

Meski sempat melambat, Purbaya yakin kinerja penerimaan pajak akan pulih menjelang akhir tahun. Purbaya menilai sejumlah kebijakan stimulus yang telah dijalankan, termasuk penyaluran dana likuiditas kepada bank-bank Himbara dengan total Rp200 triliun, dapat mendorong sektor riil bergerak lebih cepat.

"Tapi triwulan keempat kan kita kasih stimulus cukup besar. Uang kita gelontorkan ke sistem. Sepertinya real sector juga mulai bergerak lebih cepat. Harusnya sih akan sedikit membaik, yang jelas (tax ratio) enggak akan turun," tegasnya.

Dengan berbagai langkah tersebut, Purbaya berharap target tax ratio tahun 2025 dapat tercapai di kuartal IV. Dirinya juga optimistis kinerja perpajakan akan lebih baik pada tahun depan.

"Tapi yang penting nanti dengan perbaikan ini, tahun depan, tahun depan, 2026, pengumpulan tax akan jauh lebih bagus dibanding sekarang, tax ratio akan meningkat," pungkasnya.