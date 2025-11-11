Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Masih Lesu, Purbaya Putar Otak demi Rasio Pajak di RI Naik

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 11 November 2025 |09:54 WIB
Masih Lesu, Purbaya Putar Otak demi Rasio Pajak di RI Naik
Masih Lesu, Purbaya Putar Otak demi Rasio Pajak di RI Naik (FOto: Kemenkeu)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) atau tax ratio akan membaik pada kuartal IV-2025.

Tercatat, saat ini tax ratio sebesar 8,58 persen hingga kuartal III-2025, menjadi yang terendah sejak masa pandemi Covid-19 dan masih jauh dari target tahun ini 10,03 persen.

"Tax ratio kan menurun karena ekonominya melambat sebetulnya di triwulan ketiga, private sector-nya ya," ujar Purbaya kepada wartawan di Surabaya, Senin (10/11/2025).

Meski sempat melambat, Purbaya yakin kinerja penerimaan pajak akan pulih menjelang akhir tahun. Purbaya menilai sejumlah kebijakan stimulus yang telah dijalankan, termasuk penyaluran dana likuiditas kepada bank-bank Himbara dengan total Rp200 triliun, dapat mendorong sektor riil bergerak lebih cepat.

"Tapi triwulan keempat kan kita kasih stimulus cukup besar. Uang kita gelontorkan ke sistem. Sepertinya real sector juga mulai bergerak lebih cepat. Harusnya sih akan sedikit membaik, yang jelas (tax ratio) enggak akan turun," tegasnya.

Dengan berbagai langkah tersebut, Purbaya berharap target tax ratio tahun 2025 dapat tercapai di kuartal IV.  Dirinya juga optimistis kinerja perpajakan akan lebih baik pada tahun depan.

"Tapi yang penting nanti dengan perbaikan ini, tahun depan, tahun depan, 2026, pengumpulan tax akan jauh lebih bagus dibanding sekarang, tax ratio akan meningkat," pungkasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182775/purbaya-ekuT_large.jpeg
Ini Reaksi Purbaya soal Utang Whoosh Dibayar dari Uang Sitaan Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182772/purbaya-9HwS_large.jpg
Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh, Purbaya Akan Kirim Tim ke China 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182588/rupiah-UEIu_large.jpg
Apakah Indonesia Pernah Redenominasi Mata Uang Rupiah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182694/menkeu_purbaya-XeP4_large.jpg
Purbaya Surati Kepala Daerah, Desak Percepatan Belanja APBD 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182552/purbaya-EKaq_large.jpg
Purbaya Redenominasi Rupiah Rp1.000 Jadi Rp1 Mulai 2027, Apa Manfaatnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182517/purbaya-Adbn_large.jpg
Redenominasi Rupiah, Purbaya Ubah Rp1.000 Jadi Rp1 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement