HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Harta Kekayaan Arsul Sani, Hakim MK yang Dituduh Pakai Ijazah Palsu

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 18 November 2025 |20:28 WIB
Segini Harta Kekayaan Arsul Sani, Hakim MK yang Dituduh Pakai Ijazah Palsu
Segini harta kekayaan Arsul Sani, Hakim MK yang dituduh pakai ijazah palsu. (Foto: Okezone.com/MK)
A
A
A

JAKARTA - Segini harta kekayaan Arsul Sani, Hakim MK yang dituduh pakai ijazah palsu. Berdasarkan catatan LHKPN, Arsul Sani memiliki kekayaan hingga Rp39,3 miliar.

Meski demikian, Arsul Sani membantah tudingan memiliki ijazah doktoral palsu. Dirinya langsung menunjukkan dokumen asli ijazah itu ke publik.

Hal itu diperlihatkan Arsul Sani saat menggelar konferensi pers di Gedung Mahkamah Konstitusi, Senin (17/11/2025). Arsul Sani menyebut dirinya resmi diwisuda dari Collegium Humanum/Warsaw Management University dan mendapatkan ijazah doktoral asli itu pada tahun 2022.

"Di sanalah diberikan ijazah asli itu, kemudian ini juga ada foto (wisuda) dengan Ibu Anita Lydia Luhulima, Dubes RI untuk Polandia," ujar Arsul Sani.

Berikut kekayaan Arsul Sani, Hakim MK yang dituduh pakai ijazah palsu, Selasa (18/11/2025):

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp 30.340.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 1.396 m²/600 m² di Kab/Kota Bekasi, hasil sendiri 3.750.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 122 m²/115 m² di Kab/Kota Bekasi, hasil sendiri 350.000.000

Bangunan Seluas 264 m² di Kab/Kota Jakarta Barat, hasil sendiri 3.000.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 14.037 m²/600 m² di Kab/Kota Batang, hasil sendiri 2.250.000.000

Tanah Seluas 2.916 m² di Kab/Kota Batang, hasil sendiri 490.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 203 m²/320 m² di Kab/Kota Jakarta Pusat, hasil sendiri 3.050.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 224 m²/300 m² di Kab/Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri 9.250.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 220 m²/300 m² di Kab/Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri 8.200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp 471.000.000

Mobil, Honda Accord Sedan Tahun 2013, hasil sendiri 120.000.000

Motor, Honda Sepeda Motor Tahun 2013, hasil sendiri 6.000.000

Mobil, Nissan Elgrand Jeep Tahun 2010, hasil sendiri 120.000.000

Mobil, Lexus Sedan SUV Tahun 2012, hasil sendiri 225.000.000

 

