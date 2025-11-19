Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

KRL Diminta Beroperasi 24 Jam, Begini Respons KAI Commuter

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 19 November 2025 |19:01 WIB
KRL Diminta Beroperasi 24 Jam, Begini Respons KAI Commuter
KAI Commuter buka suara soal adanya usulan KRL beroperasi 24 jam. (Foto: Okezone.com/KCI)
JAKARTA - KAI Commuter buka suara soal adanya usulan KRL beroperasi 24 jam. KAI Commuter menjelaskan bahwa malam hari menjadi waktu bagi fasilitas sarana dan prasarana KRL untuk mendapatkan perawatan secara berkala.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda mengatakan, saat ini jam operasional Commuter Line mulai pukul 04.00 s.d. 23.30 WIB dengan jumlah perjalanan sebanyak 1.063 perjalanan yang melayani pengguna di 83 stasiun.

Ia menjelaskan, KAI Commuter sudah memaksimalkan operasional seluruh armada yang dimiliki, termasuk menjalankan 11 trainset CLI-125 baru dengan Stamformasi (SF) 12, mengurangi SF 8, dan menjaga headway perjalanan di semua lintas.

"Namun dalam operasional dan layanan Commuter Line, pengelola juga terus berupaya agar layanan perlu terus ditingkatkan, termasuk fasilitas sarana dan prasarana yang harus dilakukan perawatan secara berkala, untuk memastikan operasional dan layanan berjalan maksimal," ujarnya melalui pernyataan resmi yang diterima MNC Portal, Rabu (19/11/2025).

Menurutnya, perjalanan Commuter Line setiap tahun terus bertambah seiring dengan pertumbuhan pengguna di angka 1 juta per hari. Hal ini juga harus diiringi dengan perawatan baik di sarana maupun fasilitas di stasiun. Maka dari itu, KAI Commuter tidak menyarankan pengguna menginap di stasiun.

"Setelah pemberangkatan terakhir Commuter Line, di seluruh lokasi stasiun akan kembali steril. Ini dilakukan tak lepas dari keperluan untuk pembersihan dan perawatan fasilitas, sehingga Commuter Line dapat kembali melayani para pengguna esok harinya," sambung Karina.

 







