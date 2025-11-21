Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kawasan Industri Halal Sidoarjo Tawarkan Tax Holiday hingga 20 Tahun

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 21 November 2025 |19:47 WIB
Kawasan Industri Halal Sidoarjo Tawarkan Tax Holiday hingga 20 Tahun
Pemerintah akan membangun kawasan industri halal khusus untuk produk lokal. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Pemerintah akan membangun kawasan industri halal khusus untuk produk lokal. Di kawasan tersebut, para pelaku industri akan mendapatkan insentif berupa tax holiday selama 20 tahun.

Menurut Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan, atau Babe Haikal, tawaran ini merupakan upaya pemerintah untuk mendorong perkembangan industri halal di tanah air.

"Salah satu insentifnya nanti, biar kita pelan-pelan bilangin, itu adalah tax holiday 20 tahun. Sampai kayak gitu, supaya apa? Supaya menarik sekali," ujarnya, di Jakarta, Jumat (21/11/2025).

Babe Haikal menyebut Halal Industrial Park Sidoarjo (HIPS) saat ini sudah siap diresmikan dalam waktu dekat. Kawasan tersebut dinilai mampu menopang ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Diharapkan, HIPS bisa menjadi kawasan industri yang mendukung seluruh layanan terkait kehalalan produk dalam satu atap atau one stop service. "Ini salah satu kawasan industri halal yang sudah kita bangun, dan siap diresmikan," lanjutnya.

Terletak di Sidoarjo, kawasan ini memiliki akses mudah ke Pelabuhan Tanjung Perak, Bandara Internasional Juanda, dan jaringan tol nasional. Hal tersebut menjadikan kawasan pergudangan di Sidoarjo sebagai pusat distribusi ideal untuk industri halal dan logistik regional.

Sebagai bagian dari Kawasan Ekonomi Khusus Industri Halal, SEZ HIPS menawarkan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung proses produksi, sertifikasi, dan distribusi produk halal secara efisien.

 

