HOME FINANCE MARKET UPDATE

Emiten Properti (SMRA) Bukukan Penjualan Rumah Rp 1,8 Triliun

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |14:11 WIB
Emiten Properti (SMRA) Bukukan Penjualan Rumah Rp 1,8 Triliun
Penjualan didominasi produk rumah/hunian sebanyak 401 unit. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) membukukan penjualan lebih dari Rp 1,8 triliun selama Summarecon Expo 2025. Penjualan didominasi produk rumah/hunian sebanyak 401 unit, sedangkan sisanya berupa produk komersial sebanyak 64 unit.

“Kami bersyukur atas pencapaian yang telah diraih selama pelaksanaan Summarecon Expo tahun ini. Sambutan konsumen hingga pengunjung telah berjalan dengan sangat baik, terbukti dari angka penjualan yang mencapai lebih dari Rp 1,8 triliun," ujar Director Summarecon Agung, Sharif Benyamin, Rabu (26/11/2025).

Menurutnya, hasil penjualan ini juga menjadi momentum yang luar biasa karena bertepatan dengan peringatan ulang tahun emas perusahaan. Summarecon Expo menjadi acara rutin yang diselenggarakan untuk memperkenalkan beragam produk terbaik Summarecon kepada masyarakat, sekaligus memberikan informasi mengenai kehadiran kawasan-kawasan Summarecon yang dikenal dengan kelengkapan fasilitas berskala kota yang terintegrasi.

Summarecon juga menghadirkan instalasi edukasi, di mana pengunjung dapat merasakan langsung instalasi rumah dengan material berkualitas. Selain itu, program diskon 30% disediakan untuk pembelian unit properti hunian dan komersial tertentu yang sedang dipasarkan, khusus selama periode Summarecon Expo 2025 berlangsung.

Kemudahan pembiayaan untuk memiliki hunian juga ditawarkan melalui beragam opsi KPR dengan bunga kompetitif dan skema pembayaran fleksibel, bekerja sama dengan Bank Mandiri, BTN, BNI, BCA, BRI, dan Bank Permata.

(Feby Novalius)

