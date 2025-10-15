Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

IHSG Dibuka Menguat ke Level 8.107, Sektor Properti dan Energi Naik

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Rabu, 15 Oktober 2025 |09:24 WIB
IHSG Dibuka Menguat ke Level 8.107, Sektor Properti dan Energi Naik
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada awal perdagangan. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada awal perdagangan. IHSG naik ke level 8.107,30.

Sempat tergerus profit taking, semenit berjalan IHSG masih tumbuh 0,36% ke 8.095.

Sebanyak 276 saham menguat, 161 turun, dan 519 lainnya stagnan. Nilai transaksi menyentuh Rp1,03 triliun, dengan volume 1,23 miliar lembar saham.

Indeks pendukung seperti LQ45, IDX80, IDX30, hingga MNC36 menguat masing-masing di bawah 1%.

Sektor penopang indeks cukup dominan. Sektor bahan baku naik 1,6%, disusul properti dan energi. Sedangkan pemberatnya hanya teknologi dan keuangan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/278/3176949//ihsg_ditutup_melemah-0job_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 8.051
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/278/3176875//ihsg_melemah-uegS_large.jpg
IHSG Melemah Lagi ke 8.034, Saham-Saham Ini Lesu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/278/3176695//ihsg_ditutup_melemah-lnjL_large.jpg
IHSG Ditutup Melemah ke 8.066 Usai APBN September 2025 Defisit Rp371,5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/278/3176647//ihsg_melemah-I1tu_large.jpg
IHSG Sesi I Melemah ke 8.171, Saham BRPT Milik Prajogo Pangestu Anjlok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/278/3176598//ihgs-ig0k_large.jpg
IHSG Dibuka Melesat ke Level 8.269
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176475//ihsg_ditutup_melemah-kiGW_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Koreksi ke Level 8.227
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement