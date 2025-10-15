IHSG Dibuka Menguat ke Level 8.107, Sektor Properti dan Energi Naik

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada awal perdagangan. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada awal perdagangan. IHSG naik ke level 8.107,30.

Sempat tergerus profit taking, semenit berjalan IHSG masih tumbuh 0,36% ke 8.095.

Sebanyak 276 saham menguat, 161 turun, dan 519 lainnya stagnan. Nilai transaksi menyentuh Rp1,03 triliun, dengan volume 1,23 miliar lembar saham.

Indeks pendukung seperti LQ45, IDX80, IDX30, hingga MNC36 menguat masing-masing di bawah 1%.

Sektor penopang indeks cukup dominan. Sektor bahan baku naik 1,6%, disusul properti dan energi. Sedangkan pemberatnya hanya teknologi dan keuangan.