HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Ditutup Melemah ke 8.066 Usai APBN September 2025 Defisit Rp371,5 Triliun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 14 Oktober 2025 |16:28 WIB
IHSG Ditutup Melemah ke 8.066 Usai APBN September 2025 Defisit Rp371,5 Triliun
IHSG Ditutup Melemah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup ke zona merah pada sesi terakhir perdagangan dengan turun 160,68 poin atau 1,95 persen ke 8.066 pada hari ini, Selasa (14/10/2025). Hal ini usai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp371,5 triliun atau setara dengan 1,56 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 30 September 2025

Pada penutupan perdagangan terdapat 144 saham menguat, 614 saham melemah dan 198 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp31,8 triliun dari 46,8 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 turun 2,05 persen ke 771,89, indeks JII turun 2,35 persen ke 557,93, indeks IDX30 turun 2,14 persen ke 403,13 dan indeks MNC36 turun 2 persen ke 318,13.

Untuk indeks sektoral diantaranya energi turun 3,34 persen, konsumer non siklikal turun 1,83 persen, konsumer siklikal turun 1,43 persen, keuangan turun 2,90 persen, infrastruktur turun 2,53 persen, properti menguat 0,03 persen, bahan baku turun 2,14 persen, transportasi turun 3,99 persen, industri turun 0,46 persen, teknologi turun 2,08 persen, kesehatan melemah 0,18 persen.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Topindo Solusi Komunika Tbk (TOSK) naik 34,78 persen ke Rp93, PT Martina Berto Tbk (MBTO) naik 34,46 persen ke Rp199 dan PT Puri Global Sukses Tbk (PURI) naik 34,38 persen di Rp258.

 

