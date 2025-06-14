Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Emiten Properti (SMRA) Putuskan Tebar Dividen Rp148 Miliar

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 14 Juni 2025 |14:33 WIB
Emiten Properti (SMRA) Putuskan Tebar Dividen Rp148 Miliar
Summarecon Agung Tbk (SMRA) memutuskan membagikan dividen Rp148 miliar. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) memutuskan membagikan dividen Rp148 miliar. Hal ini diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Selain itu, SMRA tidak melakukan pergantian direksi dan komisaris.

1. Tebar Dividen 

Perseroan membagikan dividen sebesar Rp9 per lembar saham atau total sebesar Rp 148.577.115.222. Hal ini setelah SMRA mencatatkan pendapatan sebesar Rp10,62 triliun atau meningkat 59,5% dan laba bersih Rp1,84 triliun atau meningkat 74,2% dibandingkan tahun sebelumnya. 

“Kami bersyukur atas pencapaian luar biasa di tahun buku 2024. Kami optimistis akan terus berkarya menyongsong Indonesia Emas seiring dengan kepercayaan pasar terhadap produk-produk yang kami kembangkan. Summarecon berkomitmen untuk terus memperkuat bisnis inti melalui penerapan strategi yang adaptif, selaras dengan dinamika dan kebutuhan pasar yang terus berubah melalui peluncuran produk-produk inovatif sehingga bisa diterima dengan baik oleh konsumen,” ujar President Director Summarecon, Adrianto Pitojo Adi, Sabtu (14/6/2025). 

2. Direksi dan Komisaris Tetap

Dalam RUPST tahun buku 2024 menyetujui untuk mengangkat jajaran Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama: Soetjipto Nagaria

Komisaris: Harto Djojo Nagaria

Komisaris: Liliawati Rahardjo

Komisaris: Hendri Rahardja

Komisaris Independen: Edi Darnadi

Komisaris Independen: Kris Erlangga Adji Widjaya

 

