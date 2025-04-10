Harta Kekayaan Soetjipto Nagaria, Pemilik Summarecon Group yang Ubah Rawa Jadi Kawasan Elite

JAKARTA - Harta kekayaan Soetjipto Nagaria, pemilik Summarecon Group. Soetjipto Nagaria merupakan seorang pengusaha properti sukses di Indonesia dan dikenal sebagai pendiri sekaligus yang mengembangkan Summarecon Agung Group.

Saat ini, ia memegang posisi sebagai Chairman di Summarecon Agung, sebuah perusahaan properti yang memiliki portofolio proyek besar di kawasan Jakarta, Tangerang, Bekasi dan sekitarnya.

Selain mendirikan PT Summarecon Agung Tbk (SMRA), di mana ia kini menjabat sebagai komisaris utama, Soetjipto Nagaria memiliki catatan keberhasilan dalam membangun beberapa kota satelit di Jakarta dan Bali. Sosok yang juga aktif dalam kegiatan sosial di Tzu Chi Buddhist Foundation ini kemudian mengembangkan proyek Luxury Township di Bandung.

1. Harta Kekayaan Soetjipto Nagaria

Berdasarkan data dari Forbes, Soetjipto Nagaria pernah menduduki peringkat ke 50 sebagai orang terkaya di Indonesia pada tahun 2015 dengan harta kekayaan yang dimiliki mencapai USD400 juta atau sekitar Rp6,708 triliun.

Jika dibandingkan, pada tahun 2014 Soetjipto Nagaria tidak termasuk dalam daftar 50 orang terkaya, namun pada tahun 2013 dia juga menduduki peringkat yang sama, yaitu ke-50, dengan kekayaan sebesar USD390 juta.