Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Harta Kekayaan Soetjipto Nagaria, Pemilik Summarecon Group yang Ubah Rawa Jadi Kawasan Elite

Vebyola Lutfikaputri , Jurnalis-Kamis, 10 April 2025 |21:10 WIB
Harta Kekayaan Soetjipto Nagaria, Pemilik Summarecon Group yang Ubah Rawa Jadi Kawasan Elite
Orang Kaya Pemilik Summarecon Group (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harta kekayaan Soetjipto Nagaria, pemilik Summarecon Group. Soetjipto Nagaria merupakan seorang pengusaha properti sukses di Indonesia dan dikenal sebagai pendiri sekaligus yang mengembangkan Summarecon Agung Group.

Saat ini, ia memegang posisi sebagai Chairman di Summarecon Agung, sebuah perusahaan properti yang memiliki portofolio proyek besar di kawasan Jakarta, Tangerang, Bekasi dan sekitarnya.

Selain mendirikan PT Summarecon Agung Tbk (SMRA), di mana ia kini menjabat sebagai komisaris utama, Soetjipto Nagaria memiliki catatan keberhasilan dalam membangun beberapa kota satelit di Jakarta dan Bali. Sosok yang juga aktif dalam kegiatan sosial di Tzu Chi Buddhist Foundation ini kemudian mengembangkan proyek Luxury Township di Bandung.

1. Harta Kekayaan Soetjipto Nagaria

Berdasarkan data dari Forbes, Soetjipto Nagaria pernah menduduki peringkat ke 50 sebagai orang terkaya di Indonesia pada tahun 2015 dengan harta kekayaan yang dimiliki mencapai USD400 juta atau sekitar Rp6,708 triliun.

Jika dibandingkan, pada tahun 2014 Soetjipto Nagaria tidak termasuk dalam daftar 50 orang terkaya, namun pada tahun 2013 dia juga menduduki peringkat yang sama, yaitu ke-50, dengan kekayaan sebesar USD390 juta.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176548/harta_kekayaan_patrick_kluivert-cKNA_large.jpg
Segini Kekayaan Patrick Kluivert, Pelatih Timnas Indonesia yang Gagal Bawa Garuda ke Piala Dunia 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/455/3176306/harta_kekayaan_cristiano_ronaldo-Vdh3_large.jpg
Resmi Jadi Pesepakbola Miliarder Dunia, Segini Kekayaan Terbaru Cristiano Ronaldo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/455/3176283/harta_kekayaan_raja_salman-glYQ_large.jpg
Daftar Raja Terkaya di Dunia 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/455/3173939/orang_kaya-w8xp_large.png
Daftar 4 Konglomerat Indonesia Pemilik Ekspedisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/455/3170272/harta_kekayaan_anies_dan_mahfud_md-bKov_large.jpg
Adu Kekayaan Calon Menko Polkam Baru Anies Baswedan dengan Mahfud MD, Bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/455/3169726/harta_kekayaan_raffi_ahmad-1zJW_large.jpg
Adu Kekayaan Calon Menpora Baru Raffi Ahmad dengan Taufik Hidayat, Bak Langit dan Bumi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement