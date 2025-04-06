4 Fakta Orang Kaya Dunia, Elon Musk Makin Tajir Melintir Berharta Rp5.713 Triliun

JAKARTA - Forbes telah merilis orang terkaya di dunia. Elon Musk masih menjadi orang paling kaya di dunia dengan harta USD342 miliar atau setara Rp5.713 triliun (kurs Rp16.700 per USD). Orang nomor dua terkaya di dunia saat ini adalah Bos Meta, Mark Zuckerberg dengan kekayaan USD216 miliar.

Berikut fakta orang kaya dunia yang dirangkum Okezone, Minggu (6/4/2025).

1. Jumlah Miliar Dunia Cetak Rekor

Melansir Forbes, Rabu (2/4/2025), jumlah miliarder di dunia semakin banyak. Bahkan angkanya melebihi 3.000 orang kaya.

Tahun ini sebanyak 3.028 orang di seluruh dunia masuk dalam daftar miliarder dunia versi Forbes. Jumlah tersebut 247 orang lebih banyak dibanding tahun lalu.

Kekayaan seluruh orang kaya tersebut mencapai rekor USD16,1 triliun atau USD2 triliun lebih banyak dari tahun lalu dan lebih dari PDB setiap negara di dunia selain AS dan Tiongkok.

Kekayaan rata-rata sekarang mencapai USD5,3 miliar atau naik USD200 juta dari tahun 2024.