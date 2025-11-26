Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Angela Tanoesoedibjo Ingatkan Bahaya Hoaks yang Menyebar Enam Kali Lebih Cepat

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |14:16 WIB
Angela Tanoesoedibjo Ingatkan Bahaya Hoaks yang Menyebar Enam Kali Lebih Cepat
CEO iNews Media Group, Angela Tanoesoedibjo, mengingatkan generasi muda soal meningkatnya risiko kabar hoaks . (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA – CEO iNews Media Group, Angela Tanoesoedibjo, mengingatkan generasi muda soal meningkatnya risiko kabar hoaks di ruang digital.

Hasil studi Massachusetts Institute of Technology (MIT) menunjukkan bahwa hoaks menyebar enam kali lebih cepat dibandingkan fakta, sehingga memerlukan kewaspadaan dan literasi digital yang kuat.

“Studi dari MIT juga menunjukkan bahwa hoaks itu tersebar enam kali lebih cepat daripada fakta,” ujar Angela dalam sambutan iNews Media Group Campus Connect (ICC) di Universitas Tarumanagara (Untar), Rabu (26/11/2025).

Di hadapan mahasiswa, ia menegaskan bahwa ruang digital tidak hanya menyediakan peluang, tetapi juga membawa tantangan serius terkait penyebaran informasi yang tidak benar.

Ia menambahkan kondisi tersebut diperparah oleh sifat ruang digital yang memungkinkan manipulasi dan penyebaran konten tanpa verifikasi memadai.

Angela menjelaskan kekhawatiran ini juga muncul dari percakapannya dengan salah satu podcaster muda. Ia menyampaikan bahwa anak muda mulai merasakan ruang digital sebagai tempat yang rentan terhadap manipulasi informasi.

“Ternyata ada kegelisahan tertentu dari dia terkait ruang digital ini sebagai ruang manipulasi. Dan itu betul adanya,” ujarnya.

 

