FINANCE HOT ISSUE

Aktifkan Satgas Nataru Lebih Awal, Pertamina Pastikan Distribusi BBM Lancar Selama Libur Panjang

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |12:15 WIB
Aktifkan Satgas Nataru Lebih Awal, Pertamina Pastikan Distribusi BBM Lancar Selama Libur Panjang
Pertamina bergerak lebih cepat dengan mengaktifkan Satgas Nataru lebih awal menjelang Natal 2025. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA — Pertamina bergerak lebih cepat dengan mengaktifkan Satgas Nataru lebih awal menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Langkah ini bertujuan memastikan pasokan bahan bakar tetap lancar selama libur panjang dan memberikan rasa aman bagi masyarakat, terutama di tengah potensi gangguan distribusi akibat cuaca ekstrem atau bencana.

Menurut Pengamat Ekonomi Gunawan Benjamin, langkah cepat Pertamina yang mengaktifkan Satuan Tugas (Satgas) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 lebih awal dapat memperkuat rasa aman masyarakat selama momen liburan besar.

“Langkah Pertamina dalam menyediakan satgas layanan 24 jam secara psikologis akan membuat masyarakat nyaman saat merayakan Nataru,” kata Gunawan, Jumat (28/11/2025).

Menurutnya, keberadaan satgas ini sangat penting untuk menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat, terutama di tengah situasi bencana yang melanda sejumlah wilayah.

“Satgas Nataru Pertamina untuk memastikan ketersediaan bahan bakar bagi masyarakat memang selalu dibutuhkan di momen-momen besar seperti Nataru. Terlebih belakangan ini Sumut dilanda bencana banjir yang bisa saja membuat saluran distribusi BBM berpotensi terganggu,” ujar Gunawan.

Ia menilai langkah proaktif Pertamina sebagai bentuk antisipasi yang tepat, terutama menghadapi potensi cuaca ekstrem atau gangguan distribusi. Menurutnya, dalam momentum Natal dan Tahun Baru, Pertamina menjadi aktor kunci yang menentukan kelancaran aktivitas masyarakat.

“Nah, memastikan distribusi BBM berjalan lancar selama Nataru berarti Pertamina menjadi pemain kunci dalam kelancaran perayaan Nataru. Kerja satgas yang lebih cepat dari sebelumnya diharapkan bisa memetakan dan memastikan saluran distribusi berjalan lancar, terlebih saat menghadapi situasi buruk tak terduga seperti gangguan cuaca,” jelasnya.

 

Halaman:
1 2
