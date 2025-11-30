KUR Ekraf Berbasis KI Dialokasikan Rp10 Triliun pada 2026

JAKARTA - Pemerintah telah memutuskan untuk mengalokasikan kredit usaha rakyat (KUR) khusus untuk ekonomi kreatif (ekraf) berbasis Kekayaan Intelektual (KI) pada tahun 2026. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp 10 triliun.



Hal ini disampaikan Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya dalam sambutannya di acara penandatanganan MoU antara Kemenekraf dengan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) yang digelar di Hotel Park Hyatt Jakarta, Kebon Sirih, Minggu (30/11/2025).



Menekraf melaporkan bahwa dua pekan yang lalu, dirinya baru saja menggelar rapat bersama Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, dan sejumlah menteri lainnya. Salah satu yang dibahas terkait KUR Khusus untuk ekraf berbasis KI.



"Sudah diputuskan oleh Pak Menko, atas arahan Bapak Presiden, tahun depan akan ada KUR khusus untuk ekonomi kreatif berbasis KI," kata Menekraf.



Dia menyampaikan bahwa Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa telah menyetujui untuk alokasi yang disiapkan pemerintah sebesar Rp10 triliun untuk dikhususkan pendampingan sekaligus pembiayaan bagi para pelaku ekraf berbasis KI tersebut.



"Tetapi untuk pinjamannya atau KUR-nya itu up to Rp500 juta pada perusahaan," ujarnya.



(Dani Jumadil Akhir)