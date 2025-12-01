286 Dapur MBG Layani 600 Ribu Pengungsi di Aceh–Sumatera Barat

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan 286 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dialihfungsikan membantu penanganan korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hal ini disampaikan Kepala BGN, Dadan Hindayana, dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia 2025 di Park Hyatt Jakarta.

“Alhamdulillah dalam menghadapi bencana di Aceh, di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, SPPG yang ada di sana yang tidak terkena dampak ikut melayani. Aceh ada 55 SPPG, Sumatera Utara 173 SPPG, dan Sumatera Barat 66 SPPG yang melayani para pengungsi,” ujar Dadan, Senin (1/12/2025).

Dari total 286 SPPG tersebut, lanjutnya, telah memberikan pelayanan kepada kurang lebih 600 ribu pengungsi di tiga provinsi terdampak. Ia menegaskan bahwa sejak hari pertama bencana terjadi, infrastruktur SPPG menjadi yang paling siap di lapangan.

"Jadi di hari pertama terjadi bencana, infrastruktur yang paling siap SPPG. Dan di sana kan ada juru masak, ada peralatan, ada pengantaran, dan juga tentu saja ada rantai pasok yang sudah tersedia," sebut Dadan.

Dadan menambahkan bahwa alih fungsi SPPG sebagai dapur umum darurat telah mendapatkan dukungan kuat dari DPR RI. Ia menyebut bahwa salah satu Anggota Komisi VIII bahkan telah berkomunikasi langsung dengannya terkait kesiapan tersebut.

"Memang Pak Sigit (Anggota Komisi VIII DPR) sudah komunikasi dengan saya, beliau menyarankan agar SPPG bisa dialihfungsikan menjadi tanggap darurat bencana, dan kami kirimkan berita bahwa kami sudah melaksanakan. Jadi didukung kuat oleh Komisi VIII," tegasnya.