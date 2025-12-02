Amran Minta Perizinan Usaha Dipermudah, Ini Alasannya

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menegaskan pentingnya penyederhanaan perizinan bagi para pelaku usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurutnya, kemudahan administrasi merupakan syarat agar sektor swasta dapat bergerak lebih cepat dan menghasilkan lompatan ekonomi.

Amran menyebut bahwa para pengusaha, khususnya tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sebagai motor penggerak ekonomi Indonesia di tengah keterbatasan anggaran pemerintah.

Dia juga menyampaikan, apabila seluruh anggota Kadin di Indonesia yang jumlahnya mencapai 9.850 orang bisa bergerak aktif dan masing-masing mampu menciptakan 100 lapangan kerja, maka akan tercipta hingga 36 juta tenaga kerja baru. Lebih lanjut Amran berpendapat jika ini tercapai maka masalah pengangguran dan juga kemiskinan di Tanah Air bisa segera diselesaikan.

"Jadi, yang harus bergerak aktif adalah, yang kita harus jaga adalah Kadin-Kadin kita, pengusaha kita. Kenapa Kadin ini sangat penting? Dan kita harus layani mereka. Kalau butuh administrasi, macam-macam, kenapa? Kami lihat di Dubai, kami lihat di Vietnam, itu 1 jam, 2 jam administrasi selesai. Mungkin bila perlu, negara yang menyelesaikan administrasinya, mereka tinggal menyiapkan dana, kemudian berbisnis," ujarnya dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia yang digelar di Park Hyatt Jakarta, Selasa (2/11/2025).

Amran juga menekankan besarnya peluang hilirisasi sektor pertanian jika perizinan dipermudah. Ia mencontohkan komoditas kelapa yang saat ini diekspor dalam bentuk mentah senilai Rp24 triliun. Jika diolah menjadi produk turunan seperti coconut milk atau PCO, nilainya bisa melonjak hingga 107 kali lipat.