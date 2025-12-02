Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Amran Minta Perizinan Usaha Dipermudah, Ini Alasannya 

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |16:22 WIB
Amran Minta Perizinan Usaha Dipermudah, Ini Alasannya 
Mentan di Rapimnas Kadin 2025 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menegaskan pentingnya penyederhanaan perizinan bagi para pelaku usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurutnya, kemudahan administrasi merupakan syarat agar sektor swasta dapat bergerak lebih cepat dan menghasilkan lompatan ekonomi.

Amran menyebut bahwa para pengusaha, khususnya tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sebagai motor penggerak ekonomi Indonesia di tengah keterbatasan anggaran pemerintah.

Dia juga menyampaikan, apabila seluruh anggota Kadin di Indonesia yang jumlahnya mencapai 9.850 orang bisa bergerak aktif dan masing-masing mampu menciptakan 100 lapangan kerja, maka akan tercipta hingga 36 juta tenaga kerja baru. Lebih lanjut Amran berpendapat jika ini tercapai maka masalah pengangguran dan juga kemiskinan di Tanah Air bisa segera diselesaikan.

"Jadi, yang harus bergerak aktif adalah, yang kita harus jaga adalah Kadin-Kadin kita, pengusaha kita. Kenapa Kadin ini sangat penting? Dan kita harus layani mereka. Kalau butuh administrasi, macam-macam, kenapa? Kami lihat di Dubai, kami lihat di Vietnam, itu 1 jam, 2 jam administrasi selesai. Mungkin bila perlu, negara yang menyelesaikan administrasinya, mereka tinggal menyiapkan dana, kemudian berbisnis," ujarnya dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia yang digelar di Park Hyatt Jakarta, Selasa (2/11/2025).

Amran juga menekankan besarnya peluang hilirisasi sektor pertanian jika perizinan dipermudah. Ia mencontohkan komoditas kelapa yang saat ini diekspor dalam bentuk mentah senilai Rp24 triliun. Jika diolah menjadi produk turunan seperti coconut milk atau PCO, nilainya bisa melonjak hingga 107 kali lipat.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185600/mentan_amran-G4Bu_large.jpg
Serapan Anggaran Kementan Baru 72 Persen, Mentan Ungkap Alasannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/320/3185401/mentan-lfTM_large.jpg
Mentan Bongkar Beras Impor Ilegal 250 Ton, Diduga Milik Multazam Sabang Group
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183232/mentan-WGv0_large.jpg
Mentan Amran Copot Pejabat Kementan Usai Lahan Negara 300 Ha Disewakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182600/mentan_amran-GMok_large.jpg
RI Bakal Investasi Rp20 Triliun untuk Sistem Pembibitan hingga Pakan Nasional 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3178004/menkeu_purbaya-iAb8_large.jpg
Amran Bakal Cabut Izin Usaha Pedagang yang Jual Beras di Atas HET
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176428/mentan_amran-n1hE_large.jpg
Ternyata Ini Alasan Mentan Amran Ditunjuk Kepala Bapanas
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement