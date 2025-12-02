Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menko Airlangga Koordinasi Penanganan Bencana di Pulau Sumatera

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |18:05 WIB
Menko Airlangga Koordinasi Penanganan Bencana di Pulau Sumatera
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga melakukan koordinasi penanganan bencana di Pulau Sumatera. (Foto: Okezone.com/Kemenko)
JAKARTA - Gelombang bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menimbulkan dampak besar bagi warga, mulai dari kerusakan parah hingga korban jiwa serta ribuan penduduk yang terpaksa mengungsi.

Di tengah kondisi tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan koordinasi penanganan bencana di Pulau Sumatera. Tujuannya adalah mengkoordinasikan penyaluran bantuan tanggap darurat untuk memenuhi kebutuhan mendesak dan mendukung proses pemulihan awal di wilayah terdampak.

Penanganan dilakukan secara terkoordinasi untuk memastikan logistik, layanan kesehatan, serta dukungan lain dapat segera diterima masyarakat yang membutuhkan.

“Atas nama pemerintah dan Kemenko Perekonomian, saya menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas musibah yang menimpa. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan ketabahan dan kesabaran atas ujian ini,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Selasa (2/12/2025).

Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menggerakkan seluruh kekuatan nasional dalam penanganan bencana di tiga provinsi di Sumatera, pemerintah memprioritaskan langkah tanggap darurat yang mencakup evakuasi, penyediaan logistik, dukungan tenaga kesehatan, serta percepatan pemulihan infrastruktur, transportasi, dan komunikasi. Upaya ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan mendesak di wilayah terdampak dapat terpenuhi secara cepat dan terkoordinasi.

 

