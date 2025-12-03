20 Ton Bantuan BUMN Dikirim ke Korban Bencana Sumatera

JAKARTA - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) mengirimkan total 20 ton bantuan yang dikumpulkan dari Perusahaan BUMN untuk korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Glenny Kairupan menjelaskan, bantuan logistik berhasil diterbangkan menuju Banda Aceh, Medan, dan Padang, dan dilanjutkan oleh masing-masing perwakilan BUMN untuk pendistribusian bantuan logistik menuju titik terdampak di ketiga provinsi tersebut.

Citilink menjadi entitas Garuda Indonesia Group pertama yang mendistribusikan bantuan pada Senin (1/12), dengan mengangkut 9,4 ton bantuan menuju Lhokseumawe, Aceh.

Pengoperasian bantuan penerbangan, dilanjutkan oleh Garuda Indonesia melalui penerbangan ke Kualanamu (Medan), Padang, dan Banda Aceh, yang diawali dengan pengoperasian penerbangan GA-190 rute Jakarta–Kualanamu.

"Bersama Danantara, BUMN dan seluruh pemangku kepentingan terkait, kami memfokuskan seluruh sumber daya agar layanan udara dapat menjadi jalur distribusi bantuan yang cepat, aman, dan dapat diandalkan," ujar Glenny dalam keterangan resmi, Rabu (3/12/2025).