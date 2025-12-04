Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahlil Laporkan Kondisi Listrik dan BBM di Aceh, Sumut, Sumbar ke Presiden

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |19:00 WIB
Bahlil Laporkan Kondisi Listrik dan BBM di Aceh, Sumut, Sumbar ke Presiden
Bahlil Lahadalia melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai pasokan energi di tiga wilayah bencana, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai pasokan energi di tiga wilayah bencana, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

“Saya melaporkan bahwa urusan listrik di Aceh, untuk meng-cover Banda Aceh, Bireuen, dan beberapa tempat lain dari Arun, 200 megawatt PLTG kami yang mati karena Sutet-nya terkena banjir, sekarang sudah dinaikkan,” kata Bahlil kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Bahlil menambahkan bahwa listrik di kawasan tersebut diperkirakan sudah bisa digunakan besok malam.

“Insyaallah besok malam sudah bisa, listriknya bisa menyala, paling lambat hari Sabtu,” paparnya.

Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan bahwa listrik di Tapanuli Tengah sudah mulai menyala sejak kemarin, meskipun belum maksimal.

“Kemudian untuk Tapteng, sejak saya kemarin malam listrik sudah mulai menyala, tapi belum maksimal. Jadi mungkin juga besok malam, paling lambat hari Sabtu sudah bisa. Sibolga kemarin sudah menyala dengan baik,” ujarnya.

 

