HOME FINANCE HOT ISSUE

Update Harga Pangan di Akhir Pekan: Bawang, Beras hingga Daging Ayam Naik 

Tangguh Yudha , Jurnalis-Sabtu, 06 Desember 2025 |14:16 WIB
Update Harga Pangan di Akhir Pekan: Bawang, Beras hingga Daging Ayam Naik 
Harga pangan Hari Ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harga pangan nasional terpantau mengalami pergerakan dibanding hari-hari sebelumnya pada akhir pekan ini, Sabtu (6/12/2025). Sejumlah komoditas utama mengalami lonjakan harga.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) oleh Bank Indonesia pukul 8.30 WIB, harga bawang merah naik 9,81 persen menjadi Rp49.250 per kg. Bawang putih melonjak 1,4 persen menjadi Rp39.700 per kg.

Kenaikan harga juga dialami beras kualitas bawah I yang naik 0,35% menjadi Rp14.350 per kg. Kemudian beras kualitas super II juga naik 0,3% menjadi Rp16.600 per kg.

Selanjutnya cabai rawit hijau naik 14,15 persen menjadi Rp54.050 per kg. Diikuti cabai rawit merah naik hingga 31,58 persen menjadi Rp72.700 per kg.

Sementara itu daging ayam ras segar naik 1,38 persen menjadi Rp40.550 per kg. Daging sapi kualitas I naik 0,18 persen menjadi Rp141.050 per kg. Daging sapi kualitas II naik 0,15 persen menjadi Rp132.950 per kg.

 

Halaman:
1 2

Telusuri berita finance lainnya
