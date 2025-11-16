Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Harga Pangan Hari Ini, Cabai Merah Melonjak Tembus Rp57 Ribu

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 16 November 2025 |13:25 WIB
JAKARTA - Harga pangan terpantau mengalami pergerakan dibanding hari-hari sebelumnya hari ini, Minggu (16/11/2025). Sebagian besar komoditas utama mengalami penurunan harga, namun ada juga yang naik.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) oleh Bank Indonesia (BI), harga bawang merah turun 0,72 persen menjadi Rp41.600 per kg. Diikuti bawang putih yang turun 0,52 persen menjadi Rp38.600 per kg.

Sementara itu harga beras kualitas bawah masih sama dengan hari sebelumnya di angka Rp14.450 per kg. Namun beras kualitas bawah turun 0,35 persen menjadi Rp14.250 per kg. Beras kualitas medium I stagnan di Rp15.900 per kg.

Hal yang sama juga dialami beras kualitas medium II yang harganya tidak berubah dibandingkan hari sebelumnya, yakni Rp15.700 per kg. Beras kualitas super I dan II masing-masing Rp17.100 dan Rp16.600 per kg.

Untuk aneka cabai, cabai merah besar naik 3,81 persen menjadi Rp57.150 per kg. Cabai merah keriting turun 1,45 persen menjadi Rp54.300 per kg. Cabai rawit hijau naik 2,18 persen menjadi Rp37.550 per kg. Cabai rawit merah turun 2,52 persen menjadi Rp42.700 per kg.

 

Telusuri berita finance lainnya
