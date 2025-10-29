Daftar Kenaikan Harga Pangan Hari Ini, Cabai Keriting Melonjak Tembus Rp83 Ribu

Harga beras medium hingga cabai merah keriting mengalami kenaikan. (Foto: Okezone.com/MPI)

JAKARTA - Harga pangan terpantau mengalami pergerakan dibanding hari-hari sebelumnya. Harga beras medium hingga cabai merah keriting mengalami kenaikan.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) oleh Bank Indonesia, harga beras kualitas medium I mengalami kenaikan sebesar 0,31% menjadi Rp16.000 per kg.

Sementara cabai merah keriting mengalami lonjakan tajam sebesar 51,88% menjadi Rp83.000 per kg. Untuk cabai rawit hijau naik 17,33% menjadi Rp44.000 per kg. Daging ayam naik 2,07% menjadi Rp39.500 per kg.

Penurunan harga berlaku untuk bawang merah dan putih yang masing-masing turun 16,77% dan 25,55% menjadi Rp35.000 dan Rp29.000 per kg. Beras kualitas bawah I turun 4,84% menjadi Rp13.750 per kg.

Beras kualitas bawah II turun 4,51% menjadi Rp13.750 per kg. Beras kualitas medium II turun 1,91% menjadi Rp15.500 per kg. Beras kualitas super I turun 0,87% menjadi Rp17.000 per kg.