HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Kenaikan Harga Pangan Hari Ini, Cabai Keriting Melonjak Tembus Rp83 Ribu

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 29 Oktober 2025 |09:42 WIB
Daftar Kenaikan Harga Pangan Hari Ini, Cabai Keriting Melonjak Tembus Rp83 Ribu
Harga beras medium hingga cabai merah keriting mengalami kenaikan. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Harga pangan terpantau mengalami pergerakan dibanding hari-hari sebelumnya. Harga beras medium hingga cabai merah keriting mengalami kenaikan.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) oleh Bank Indonesia, harga beras kualitas medium I mengalami kenaikan sebesar 0,31% menjadi Rp16.000 per kg.

Sementara cabai merah keriting mengalami lonjakan tajam sebesar 51,88% menjadi Rp83.000 per kg. Untuk cabai rawit hijau naik 17,33% menjadi Rp44.000 per kg. Daging ayam naik 2,07% menjadi Rp39.500 per kg.

Penurunan harga berlaku untuk bawang merah dan putih yang masing-masing turun 16,77% dan 25,55% menjadi Rp35.000 dan Rp29.000 per kg. Beras kualitas bawah I turun 4,84% menjadi Rp13.750 per kg.

Beras kualitas bawah II turun 4,51% menjadi Rp13.750 per kg. Beras kualitas medium II turun 1,91% menjadi Rp15.500 per kg. Beras kualitas super I turun 0,87% menjadi Rp17.000 per kg.

 

