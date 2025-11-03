Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Beras di Penggilingan, Grosir hingga Eceran Turun pada Oktober 2025

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 03 November 2025 |13:36 WIB
Harga Beras di Penggilingan, Grosir hingga Eceran Turun pada Oktober 2025
Rata-rata harga beras di penggilingan pada bulan Oktober 2025 secara total turun sebesar 0,54%. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perkembangan harga beras di tingkat penggilingan, grosir, serta eceran pada Oktober 2025 yang mengalami penurunan.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menjelaskan, rata-rata harga beras di penggilingan pada bulan Oktober 2025 secara total turun sebesar 0,54% secara bulanan (mtm), tetapi naik sebesar 5,62% secara tahunan (yoy).

"Jika kita pilah menurut kualitas beras di penggilingan, maka beras premium turun 0,71% (mtm) tapi naik 4,96% secara yoy, dan beras medium turun 0,46% secara bulanan tapi naik 6,13% secara tahunan," kata Pudji dalam Rilis BPS di Jakarta, Senin (3/11/2025).

Selanjutnya, untuk inflasi beras di tingkat grosir dan eceran pada bulan Oktober 2025, di tingkat grosir terjadi deflasi sebesar 0,18% secara month to month dan terjadi inflasi sebesar 5,26% secara year on year.

Sedangkan di tingkat eceran terjadi deflasi sebesar 0,27% secara bulanan (mtm) dan terjadi inflasi sebesar 3,86% secara tahunan (yoy).

"Sebagai informasi, harga beras yang kami sampaikan ini merupakan rata-rata harga beras yang mencakup berbagai jenis kualitas dan juga mencakup seluruh wilayah di Indonesia," ungkap Pudji.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/320/3179978//cabai-65y4_large.jpg
Daftar Kenaikan Harga Pangan Hari Ini, Cabai Keriting Melonjak Tembus Rp83 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178266//mendag-HsFw_large.jpg
Harga Beras Tinggi di Indonesia Timur, Mendag: Distribusi Harus Kita Bereskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177381//bulog-MfRd_large.jpg
Bulog-Bapanas Digabung, Pedagang Pasar Menanti Kejayaan 90-an
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176354//pasar-Wg9L_large.jpg
Update Harga Pangan Hari Ini: Bawang Merah Naik Jadi 41.450 dan Daging Sapi Tembus Rp140.500
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171363//beras-JINW_large.jpg
Komisi IV Soroti Temuan Puluhan Ribu Ton Beras Impor Menguning di Gudang Bulog
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/320/3168247//pasar-0eQJ_large.jpg
Harga Pangan Turun Serentak Hari ini, Beras hingga Gula Jadi Segini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement