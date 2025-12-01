Luas Panen Padi Naik 13% Sepanjang 2025, Produksi Beras Tembus 60,37 Juta Ton

Peningkatan terutama disebabkan oleh lonjakan luas panen pada awal tahun. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi padi dan beras sepanjang 2025 menunjukkan kenaikan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan terutama disebabkan oleh lonjakan luas panen pada awal tahun.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menyampaikan, potensi luas panen padi sepanjang Januari hingga Desember 2025 diperkirakan mencapai 11,36 juta hektare, meningkat 13,03% secara year-on-year (yoy).

"Dengan demikian, potensi luas panen sepanjang Januari-Desember diperkirakan 11,36 juta hektare atau naik 13,03 persen secara yoy. Peningkatan potensi luas panen Januari-Desember ini utama disumbang oleh naiknya luas panen di sub-round 1 yaitu Januari-April yang naik 25,82% yoy," kata Pudji dalam rilis BPS di Jakarta, Senin (1/12/2025).

Pada periode terdekat, potensi luas panen padi pada November 2025 hingga Januari 2026 diperkirakan mencapai 1,61 juta hektare, melonjak 21,51 persen yoy.

Sejalan dengan peningkatan luas panen, potensi produksi padi dalam satuan Gabah Kering Giling (GKG) juga diproyeksikan meningkat tajam.