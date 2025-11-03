Inflasi Oktober 2025 Naik 0,28%

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat laju inflasi pada Oktober 2025 secara bulanan sebesar 0,28% terhadap September 2025. Selain inflasi bulanan, terjadi peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 108,74 pada September 2025 menjadi 109,04 pada Oktober 2025.

"Pada Oktober 2025 terjadi inflasi sebesar 0,28% secara bulanan atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 108,74 pada September 2025 menjadi 109,04 pada Oktober 2025," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, dalam Rilis BPS di Jakarta, Senin (3/11/2025).

Secara tahunan (yoy) juga terjadi inflasi sebesar 2,86% dan secara tahun kalender (ytd) terjadi inflasi 2,10%.

Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi sebesar 3,05% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,21%.

Komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan yang memberikan andil inflasi sebesar 0,21%.