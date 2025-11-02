IHSG Pekan Depan Dibayangi Data Inflasi dan Neraca Perdagangan

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi bergerak dalam rentang 8.000 hingga 8.280. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi bergerak dalam rentang 8.000 hingga 8.280 pada perdagangan pekan depan. Sejumlah rilis data ekonomi domestik bakal menjadi katalis pasar.

Secara teknikal, Phintraco Sekuritas menilai IHSG masih berada di area yang relatif stabil.

Indikator stochastic RSI melanjutkan reversal ke atas di area pivot, sedangkan indikator MACD masih berlanjut membentuk histogram negatif.

"Pada pekan depan, diperkirakan IHSG akan bergerak pada kisaran 8.000-8.280," jelasnya dalam riset, dikutip Minggu (2/11).

Dengan demikian, level resistance IHSG diperkirakan berada di 8.280, pivot di 8.200, dan support di 8.000.

Namun, analis menilai potensi pergerakan indeks masih ditopang oleh sentimen domestik, setelah rebalancing indeks LQ45-IDX30 beberapa waktu lalu.

Pekan depan, sejumlah data ekonomi domestik bakal dirilis, meliputi data manufaktur PMI, neraca perdagangan, inflasi, pertumbuhan ekonomi 3Q25, dan cadangan devisa.

"Faktor penutupan perdagangan di akhir bulan dan rebalancing indeks LQ45 juga mempengaruhi pergerakan IHSG," tulis riset tersebut.