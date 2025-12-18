Bel Perdagangan, IHSG Melaju ke Level 8.705

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka menguat. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka menguat. Indeks saham melaju 0,32% ke level 8.705,14.

Semenit berjalan perdagangan, Kamis (18/12/2025), IHSG melanjutkan penguatan 0,54% ke 8.724, dengan 313 saham di zona hijau, 149 melemah, dan 496 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp1,2 triliun, dengan volume 1,2 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 menguat 0,54% ke 857,18, indeks JII menguat 0,83% ke 589,36, indeks MNC36 menguat 0,55% ke 346,67, dan IDX30 menguat 0,48% ke 439,75.

Untuk indeks sektoral, kompak di zona hijau seperti energi, konsumer non-siklikal, konsumer siklikal, keuangan, infrastruktur, transportasi, industri, teknologi, kesehatan, properti, dan bahan baku.