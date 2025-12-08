Advertisement
HOME FINANCE

Freeport Serahkan Gedung Sains UNCEN, Perkuat Riset dan Pembelajaran di Papua

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Senin, 08 Desember 2025 |21:27 WIB
Freeport Serahkan Gedung Sains UNCEN, Perkuat Riset dan Pembelajaran di Papua
Presiden Direktur PTFI menyerahterimakan simbolis fasilitas Gedung Pusat Sains dan Kemitraan UNCEN kepada Rektor UNCEN di Jayapura, 8 Desember 2025. (Foto: dok Freeport)
A
A
A

JAYAPURA – Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas secara resmi menyerahterimakan fasilitas Gedung Pusat Sains dan Kemitraan Universitas Cenderawasih (UNCEN) kepada Rektor Universitas Cenderawasih Dr. Oscar O. Wambrauw SE., M.Sc.Agr., di Jayapura, Provinsi Papua. 

"Kemajuan Papua harus dimulai dari penguatan fasilitas pendidikan dan riset. Gedung ini kami persembahkan untuk mendukung generasi muda Papua dalam pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan berbasis Sains, Teknologi, Teknik (Engineering), dan Matematika atau STEM sehingga mereka memiliki kompetensi global, berkarakter kuat, dan mampu bersaing di tingkat internasional,” kata Presiden Direktur PTFI Tony Wenas.  

Tony menjelaskan bahwa wujud nyata itu juga terlihat dari kerja sama PTFI dan UNCEN dalam menyiapkan talenta Papua. Saat ini terdapat 332 alumnus UNCEN yang bekerja di PTFI, dan jumlahnya akan terus bertambah.

“Penerima manfaat beasiswa UNCEN dari Freeport berjumlah 255 orang, dan saat ini yang masih aktif sejumlah 51 mahasiswa, tentu saja ke depannya dapat kita tingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya,” katanya.  

Halaman:
1 2 3
