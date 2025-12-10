Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Daftar Perusahaan yang Dihentikan karena Banjir Sumatera

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |06:05 WIB
Ini Daftar Perusahaan yang Dihentikan karena Banjir Sumatera
Penghentian aktivitas ketiga perusahaan yang beroperasi di sekitar daerah aliran sungai (DAS) Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatra Utara. (Foto: Okezone.com/BNPB)
A
A
A

JAKARTA – Operasional PT Agincourt Resources, PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III), dan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE), pengembang PLTA Batang Toru, dihentikan. Hal ini terkait dengan banjir yang melanda Sumatera.

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, memerintahkan penghentian aktivitas ketiga perusahaan yang beroperasi di sekitar daerah aliran sungai (DAS) Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatra Utara.

Senior Manager Corporate Communications Agincourt, Katarina Siburian Hardono, menyatakan bahwa perusahaan sebenarnya sudah menghentikan operasinya sejak 6 Desember 2025.

“Sejak 6 Desember 2025, kami sudah menghentikan aktivitas produksi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (9/12/2025).

Selain itu, perusahaan menegaskan akan bersikap kooperatif selama proses verifikasi data yang diminta oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188805//banjir-dXT6_large.jpg
Bukti Bencana Sumatera Gegara Banyaknya Pohon Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188882//bupati_aceh_selatan_mirwan_ms-Ho9L_large.jpg
Dicopot Sementara, Bupati Aceh Selatan Bakal Digembleng Soal Tangani Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/340/3188877//10_jenazah_ditemukan_mengapung_di_perairan_riau-RqZe_large.jpg
10 Jenazah Ditemukan Mengapung di Perairan Riau, Diduga dari Sumatera Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188865//kayu-qr5L_large.jpg
Imbas Banjir dan Longsor, Kemenhut Hentikan Pemanfaatan dan Pengangkutan Kayu di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/33/3188863//atta_halilintar-KPSQ_large.JPG
Atta Halilintar Ngaku Tertarik Beli Hutan Pakai Uang Pribadi Agar Tak Ditebang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188833//bencana_sumatera-oPbO_large.jpg
Bencana Sumatera, Kebijakan Salah di Masa Lampau Jangan Sampai Terulang
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement