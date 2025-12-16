Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

InJourney Airports Terima Permintaan 558 Penerbangan Tambahan pada Libur Nataru 

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 16 Desember 2025 |21:05 WIB
InJourney Airports Terima Permintaan 558 Penerbangan Tambahan pada Libur Nataru 
Garuda Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) bersama seluruh pemangku kepentingan di bandara berkomitmen memastikan kelancaran dan kenyamanan perjalanan udara masyarakat pada periode libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026.

Direktur Utama InJourney Airports Mohammad R. Pahlevi mengatakan dalam periode peak season Nataru salah satu prioritas adalah memenuhi permintaan penerbangan yang meningkat. 

"Kami berkolaborasi dengan stakeholders khususnya maskapai dan AirNav Indonesia dalam memastikan tersedianya layanan penerbangan bagi masyarakat, baik melalui penerbangan reguler maupun penerbangan tambahan (extra flight)," ujar Mohammad R. Pahlevi dalam keterangan resmi, Selasa (16/12/2025). 

Sebagai wujud nyata kolaborasi ini, InJourney Airports memastikan ketersediaan slot time atau waktu keberangkatan dan kedatangan penerbangan di bandara untuk mengakomodir extra flight yang diajukan maskapai dan telah mendapat persetujuan regulator. 

Adapun hingga 15 Desember 2025, InJourney Airports telah menerima sebanyak 558 extra flight dari maskapai untuk dioperasikan pada periode 15 Desember 2025 - 5 Januari 2026. Jumlah ini dapat bertambah ke depannya, namun demikian realisasi pengoperasian extra flight bergantung kepada maskapai. 

"Bandara-bandara di bawah pengelolaan InJourney Airports memastikan ketersediaan slot time, agar maskapai dapat mengoperasikan extra flight yang telah disetujui regulator. Bahkan, bandara-bandara InJourney Airports disiagakan beroperasi 24 jam menyesuaikan kebutuhan maskapai penerbangan," ungkap Mohammad R. Pahlevi. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/320/3188967/diskon_tarif_jalan_tol-nVfc_large.jpg
Menteri PU Pastikan Diskon Tarif dan Gratiskan Beberapa Ruas Tol pada Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/320/3188196/menhub_dudy-HLji_large.jpg
Menhub Prediksi Puncak Arus Mudik Libur Nataru pada 24 Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185195/ramp_check_bus-rkqi_large.jpg
Ramp Check Bus Terus Dilakukan Jelang Nataru 2026, Menhub: Sesuai Arahan Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/320/3183974/libur_nataru-AMIJ_large.jpg
6 Fakta Persiapan Nataru, Ramp Check Bus, Diskon Tiket Pesawat hingga Antisipasi Cuaca Buruk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/320/3101639/jalan_tol-vPn5_large.jpg
684.200 Kendaraan Kembali ke Jabotabek Usai Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/320/3101638/jalan_tol-8yMI_large.jpg
684.200 Kendaraan Kembali ke Jabotabek Usai Libur Nataru
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement