InJourney Airports Terima Permintaan 558 Penerbangan Tambahan pada Libur Nataru

JAKARTA - PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) bersama seluruh pemangku kepentingan di bandara berkomitmen memastikan kelancaran dan kenyamanan perjalanan udara masyarakat pada periode libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026.

Direktur Utama InJourney Airports Mohammad R. Pahlevi mengatakan dalam periode peak season Nataru salah satu prioritas adalah memenuhi permintaan penerbangan yang meningkat.

"Kami berkolaborasi dengan stakeholders khususnya maskapai dan AirNav Indonesia dalam memastikan tersedianya layanan penerbangan bagi masyarakat, baik melalui penerbangan reguler maupun penerbangan tambahan (extra flight)," ujar Mohammad R. Pahlevi dalam keterangan resmi, Selasa (16/12/2025).

Sebagai wujud nyata kolaborasi ini, InJourney Airports memastikan ketersediaan slot time atau waktu keberangkatan dan kedatangan penerbangan di bandara untuk mengakomodir extra flight yang diajukan maskapai dan telah mendapat persetujuan regulator.

Adapun hingga 15 Desember 2025, InJourney Airports telah menerima sebanyak 558 extra flight dari maskapai untuk dioperasikan pada periode 15 Desember 2025 - 5 Januari 2026. Jumlah ini dapat bertambah ke depannya, namun demikian realisasi pengoperasian extra flight bergantung kepada maskapai.

"Bandara-bandara di bawah pengelolaan InJourney Airports memastikan ketersediaan slot time, agar maskapai dapat mengoperasikan extra flight yang telah disetujui regulator. Bahkan, bandara-bandara InJourney Airports disiagakan beroperasi 24 jam menyesuaikan kebutuhan maskapai penerbangan," ungkap Mohammad R. Pahlevi.