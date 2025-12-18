Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dapur Umum Dibangun di Pidie Jaya Aceh, Kapasitas 1.000 Porsi per Hari

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |16:05 WIB
Dapur Umum Dibangun di Pidie Jaya Aceh, Kapasitas 1.000 Porsi per Hari
Sejumlah dapur umum dan posko kesehatan pun dibangun di Aceh. (Foto: Okezone.com/BTN)
A
A
A

JAKARTA – Banjir di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, memaksa ratusan warga mengungsi dan menghadapi keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar. Sejumlah dapur umum dan posko kesehatan pun dibangun, menyediakan makanan siap saji, layanan medis, serta tempat berlindung bagi masyarakat dan relawan.

Upaya ini bertujuan untuk memastikan korban terdampak mendapatkan bantuan segera dan layanan yang berkelanjutan di tengah kondisi darurat, sekaligus memperkuat koordinasi dengan pihak terkait agar distribusi kebutuhan dasar dapat berjalan lancar.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menjelaskan, dapur umum yang dibangun menjadi pusat penyediaan makanan siap saji dengan kapasitas penyediaan hingga 1.000 porsi makanan per hari bagi para pengungsi dan relawan di lokasi bencana. Selain itu, kehadiran posko kesehatan diharapkan dapat memberikan layanan medis dasar secara cepat dan berkelanjutan bagi para korban terdampak banjir. 

"Kami juga terus berkoordinasi dinas terkait di Pidie Jaya untuk memastikan bantuan yang diberikan dapat meringankan beban para korban terdampak banjir terutama untuk mendapatkan kebutuhan dasar mulai dari makanan, layanan kesehatan, hingga tempat berlindung," ujar Nixon, Kamis (18/12/2025). 

Nixon menegaskan, BTN berkomitmen untuk selalu hadir di tengah masyarakat, tidak hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai bagian dari solusi kemanusiaan dalam menghadapi berbagai situasi darurat di Indonesia.

Selain di Pidie Jaya, BTN juga akan membangun dapur umum di Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Langsa, dan Kabupaten Bireuen untuk mempercepat penyaluran bantuan agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat terdampak banjir.

Sebelumnya, JAKARTA - BNPB menyampaikan bahwa jembatan Krueng Meureudu yang sebelumnya hancur akibat banjir bandang kini telah bisa digunakan secara terbatas. Perbaikan jembatan ini dikebut pemerintah agar pendistribusian bantuan ke wilayah terdampak bisa berjalan efektif.

"Jembatan Krueng Meureudu yang menghubungkan wilayah Pidie Jaya-Bireuen sudah berfungsi secara terbatas pada Jumat (12/12)," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari melalui keterangan tertulisnya, Minggu (14/12/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/340/3190683//tandon_untuk_korban_bencana_sumatera-zcuk_large.jpg
Warga Butuh Air Bersih, Polri Salurkan 627 Tandon ke Wilayah Bencana Sumatera 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/340/3190665//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-4hH9_large.jpg
Kapolri Berikan Motivasi ke Personel Korban Bencana Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/340/3190651//kendaraan_berat_saat_membuka_jalur_longsor_di_sumut-HjS9_large.jpg
Akses Darat Sumut Dibuka Bertahap, BNPB Kerahkan Alat Berat dan Helikopter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190641//prabowo_subianto-DZN1_large.jpg
Prabowo Kunjungi Agam-Lembah Anai, Mensesneg: Cek Percepatan Pemulihan Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190638//prabowo_subianto-o9Qn_large.jpg
Prabowo Temui Anak Pengungsi Agam yang Bercita-cita Jadi Tentara, Menhan Sjafrie 'Dicolek'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190636//seskab_teddy-BgIQ_large.jpg
Seskab Teddy Dinilai Benahi Pola Komunikasi Publik dalam Penanganan Bencana Sumatera
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement