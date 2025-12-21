Praktik Berkelanjutan Dorong Hasil Panen Petani Naik 43%

JAKARTA – Praktik pertanian berkelanjutan terbukti meningkatkan kesejahteraan petani di berbagai daerah. Melalui pendekatan kolaboratif dengan petani penggarap di lahan-lahan eksisting, setiap kegiatan difokuskan untuk memberikan manfaat langsung tanpa perluasan lahan baru, sekaligus memperkuat ekosistem pertanian yang berkelanjutan.

Anggota Holding BUMN Danareksa, PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI), bersama Universitas Gajah Mada (UGM) dan Asosiasi Masyarakat Kedelai Lokal Nusantara (Asmakara), membangun ekosistem pertanian yang mandiri dan berkelanjutan.

Komitmen pada sektor pertanian diwujudkan melalui program rolling fund untuk pembudidayaan komoditas kedelai, yang berhasil meningkatkan hasil panen 73 petani sebesar 43,48% (dari 9 ton menjadi 21 ton) dengan kenaikan mutu 28,45%. Keberlanjutan program ini diharapkan semakin memperkuat mata rantai pasok kedelai lokal.

Tidak hanya kedelai, upaya berkelanjutan juga dilakukan melalui reforestasi dan penanaman benih kopi. Program ini difokuskan pada pengembangan ekosistem kopi yang lestari dan bernilai ekonomi tinggi, tanpa melakukan perluasan lahan.