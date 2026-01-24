Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MBG Bukan Beban Pendidikan, Justru Dorong UMKM dan Pertanian Lokal

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 24 Januari 2026 |14:02 WIB
MBG Bukan Beban Pendidikan, Justru Dorong UMKM dan Pertanian Lokal
Anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mendapat sorotan publik. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mendapat sorotan publik setelah muncul klaim bahwa program ini membebani sektor pendidikan. Namun, sejumlah akademisi menilai MBG justru mendukung kualitas sumber daya manusia dan berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Program ini tidak hanya meningkatkan kemampuan kognitif dan prestasi akademik anak, tetapi juga dapat membuka peluang bagi UMKM, petani, dan produsen pangan lokal dalam rantai pasok, sehingga memberikan efek pengganda bagi perekonomian nasional.

Guru Besar Keamanan Pangan dan Gizi IPB, Prof. Dr. Ir. Ahmad Sulaeman, menilai MBG tidak semestinya dipersepsikan sebagai beban bagi sektor pendidikan.

“Justru ini bagian dari pendidikan. MBG itu bagian dari pendidikan, juga untuk membangun nasionalisme dan mengentaskan kemiskinan. Memang jangan diadu domba dengan peran guru, dua-duanya harus jalan,” ujar Ahmad, Sabtu (24/1/2026).

Menurut Ahmad, gizi harian anak yang terpenuhi berkontribusi terhadap peningkatan kemampuan kognitif dan prestasi akademik anak.

“Berbagai studi internasional menunjukkan bahwa anak yang mendapatkan asupan gizi seimbang memiliki konsentrasi belajar lebih baik, daya ingat lebih kuat, serta performa akademik yang lebih stabil,” ungkapnya.

Praktik pemenuhan gizi harian telah lama diterapkan di sejumlah negara maju. Di Amerika Serikat misalnya, program makan sekolah seperti School Breakfast Program dan National Lunch Program menjadi bagian dari kebijakan nasional. Sekolah mengambil peran aktif dalam pemenuhan gizi siswa sehingga anak tidak lagi terbebani persoalan sarapan atau makan siang. Pendekatan ini dinilai efektif dalam mendukung kesehatan sekaligus kesiapan belajar anak di kelas.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/320/3197115//gaji_sopir_mbg-JUq3_large.jpg
Ternyata Segini Besaran Gaji Sopir MBG 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/320/3197165//tambang-PX19_large.jpg
Ini Kriteria UKM yang Bisa Ajukan Izin Kelola Tambang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/320/3196892//makan_bergizi_gratis-PgBN_large.jpg
Berapa Besaran Gaji Sopir MBG? Ternyata Segini Kisarannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/320/3196983//prabowo-OiL1_large.jpg
WEF 2026, Prabowo Pamer Produksi MBG Bakal Lampaui McDonald's dalam Sebulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/455/3196911//bri-dX7K_large.jpg
Berdayakan 5.000 Desa di Indonesia, BRI Konsisten Dorong Kemajuan Ekonomi Desa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/320/3196730//bri-h9tB_large.jpg
Hadir di WEF 2026, Dirut BRI Ungkap Tantangan Utama Pembiayaan Berkelanjutan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement